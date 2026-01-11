‏نتنياهو: نأمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع إيران

عربي
وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة اليوم الأحد ، إنه "يأمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع إيران، وأن نتمكن من العودة إلى ترسيخ السلام الإقليمي".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُطلع على خيارات الهجوم المحتملة على إيران وسط الاحتجاجات في البلاد، وأنه يدرس بجدية الموافقة على هذه الضربات.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.ووفقاً للصحيفة، تضمنت الخيارات المعروضة على ترامب ضربات ضد أهداف مدنية في طهران.وقال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى للصحيفة، إن بعض الخيارات على الأقل تتضمن مهاجمة قوات الأمن التي تتصدى للاحتجاجات.وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تدرك أن هذه الضربات قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى هجمات انتقامية ضد أفراد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في المنطقة.وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى للصحيفة، إن القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، في حال الموافقة على هجوم على إيران، سيحتاجون إلى وقت لإعداد دفاعاتهم تحسباً لضربات انتقامية محتملة.رداً على طلب الصحيفة للتعليق، أحال البيت الأبيض تصريحات ترامب الأخيرة العلنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.حذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" في حال مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، يوم أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن.وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة 'الدعم'، أو 'الإنقاذ'، أو 'حماية الشعب الإيراني".وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".
‏نتنياهو: نأمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع إيران

13:38 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 14:15 GMT 11.01.2026)
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أمله بأن يأتي يوم يكون فيه سلام بين تل أبيب وطهران.
وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة اليوم الأحد ، إنه "يأمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع إيران، وأن نتمكن من العودة إلى ترسيخ السلام الإقليمي".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُطلع على خيارات الهجوم المحتملة على إيران وسط الاحتجاجات في البلاد، وأنه يدرس بجدية الموافقة على هذه الضربات.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
تقارير: روبيو ونتنياهو يناقشان الاحتجاجات في إيران
05:00 GMT
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.
ووفقاً للصحيفة، تضمنت الخيارات المعروضة على ترامب ضربات ضد أهداف مدنية في طهران.
وقال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى للصحيفة، إن بعض الخيارات على الأقل تتضمن مهاجمة قوات الأمن التي تتصدى للاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تدرك أن هذه الضربات قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى هجمات انتقامية ضد أفراد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في المنطقة.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
لاريجاني: يجب التفريق بين الاحتجاجات الاقتصادية وأعمال الشغب
11:28 GMT
وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى للصحيفة، إن القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط، في حال الموافقة على هجوم على إيران، سيحتاجون إلى وقت لإعداد دفاعاتهم تحسباً لضربات انتقامية محتملة.
رداً على طلب الصحيفة للتعليق، أحال البيت الأبيض تصريحات ترامب الأخيرة العلنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حذر الرئيس ترامب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" في حال مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
بزشكيان: مسلحون على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويهاجمون ممتلكات عامة
11:17 GMT
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
باحث في الشأن الإيراني: هناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران
8 يناير, 10:14 GMT
واتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، يوم أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب في إيران، وأدان السلوك الأمريكي غير القانوني وغير المسؤول.
وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منها، إن الولايات المتحدة تحرض على أعمال الشغب في البلاد، وأدان "السلوك غير المسؤول وغير القانوني" لواشنطن.
وجاء في رسالة الدبلوماسي الإيراني: "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح. من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع، وسعوا إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب عنيفة تحت ذريعة 'الدعم'، أو 'الإنقاذ'، أو 'حماية الشعب الإيراني".
وشدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، على أن بلاده لن تتراجع عن مبادئها، داعيا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".
