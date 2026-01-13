https://sarabic.ae/20260113/تقرير-فرنسا-تدخل-مرحلة-التراجع-السكاني-لأول-مرة-منذ-80-عاما-1109196897.html

تقرير: فرنسا تدخل مرحلة التراجع السكاني لأول مرة منذ 80 عاما

تقرير: فرنسا تدخل مرحلة التراجع السكاني لأول مرة منذ 80 عاما

سبوتنيك عربي

شهد معدل النمو السكاني الطبيعي في فرنسا انخفاضًا في عام 2025، لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ستتجاوز الوفيات عدد المواليد، وذلك وفقًا لتقرير... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T13:25+0000

2026-01-13T13:25+0000

2026-01-13T13:25+0000

مجتمع

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104422/45/1044224516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc04c0ac773e912caabe3ec251394176.jpg

وجاء في بيان المعهد: "في عام 2025، انخفض النمو السكاني الطبيعي إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان سالب 6000 شخص".في العام الماضي، وُلد 645 ألف طفل في فرنسا، وهو أدنى رقم منذ عام 1942. في المقابل، توفي 651 ألف شخص، بزيادة قدرها 1.5% عن العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى وباء الأنفلونزا في شتاء عام 2025، ونوبات الحرارة الشديدة في الصيف، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.وفي الوقت نفسه، وصل معدل الخصوبة الإجمالي إلى مستوى منخفض جديد: ففي عام 2025، كان هناك 1.56 طفل لكل امرأة في فرنسا، وهو أدنى رقم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر المتوقع في البلاد ووصل إلى 85.9 عامًا للنساء و80.3 عامًا للرجال.بلغ إجمالي عدد سكان فرنسا، في 1 يناير/كانون الثاني 2026، 69.1 مليون نسمة، منهم 22% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

https://sarabic.ae/20260112/رجل-أعمال-صيني-يوزع-سبائك-ذهبية-على-جميع-موظفيه-في-حفل-أقامته-شركته-1109169516.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا