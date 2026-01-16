https://sarabic.ae/20260116/مبعوث-ترامب-الولايات-المتحدة-تجري-مباحثات-مع-غرينلاند-1109312115.html
مبعوث ترامب: الولايات المتحدة تجري مباحثات مع غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرح جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع غرينلاند. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109283714_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5bf7b2c158e2918468bc7cb712c2b4a9.jpg
وأضاف لاندري في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هناك مباحثات جادة جارية حول شكل التوحيد والتعاون، أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند".وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".ترامب: الولايات المتحدة تحتاج غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القوميالبرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولة
https://sarabic.ae/20260116/تصويت-هل-تعتقد-أن-بإمكان-الولايات-المتحدة-امتلاك-غرينلاند؟-1109306659.html
".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، وسيتم اطلاعي على نتائج الاجتماع"، مضيفا: "أي شيء غير سيطرتنا عليها لن يكون مقبولا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".
ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".
وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي
، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".