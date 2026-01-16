https://sarabic.ae/20260116/خبير-غرينلاند-منطقة-استراتيجية-مهمة-ودور-القوات-الفرنسية-جمع-المعلومات-1109313840.html
خبير: غرينلاند منطقة استراتيجية مهمة ودور القوات الفرنسية جمع المعلومات
خبير: غرينلاند منطقة استراتيجية مهمة ودور القوات الفرنسية جمع المعلومات
سبوتنيك عربي
صرح بيير أنطوان بلاكفان، المحلل الفرنسي ومدير مركز الأبحاث "ستراتيجيكا"، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن غرينلاند كانت ولا تزال أرضا مهمة، ولها أهمية استراتيجية... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T15:30+0000
2026-01-16T15:30+0000
2026-01-16T15:30+0000
غرينلاند
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg
وقال بيبر: "في ظل تصاعد التوترات الدولية، تتحول غرينلاند التي لم تتوقف يوما عن كونها كذلك، إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة، لا سيما من حيث كشف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات واعتراضها".ويرى المحلل أن "أي سيناريو يتضمن مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والأوروبية على الأرض "غير وارد عمليا"، فغرينلاند منطقة شاسعة جدا، ولا يمكن احتلالها أو السيطرة عليها عسكريا بواسطة بضع عشرات من الجنود فقط".وتوصل إلى استنتاج أن "هذا التناقض ينبع من واقع أعمق، يتمثل في "تراجع الدور الجيوسياسي لأوروبا بشكل واضح وملموس".أفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".إعلام: دول حلف "الناتو" تبدأ تدريبات لنقل الجنود والمعدات إلى ألمانياروسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند
https://sarabic.ae/20260116/خبير-ترامب-يعتبر-غرينلاند-حكرا-على-أمريكا-ولن-يسمح-لأي-كان-بالتدخل-به-1109304496.html
https://sarabic.ae/20260116/تصويت-هل-تعتقد-أن-بإمكان-الولايات-المتحدة-امتلاك-غرينلاند؟-1109306659.html
غرينلاند
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df8de66453b6e9d34d3144157a8d011.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غرينلاند, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
غرينلاند, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
خبير: غرينلاند منطقة استراتيجية مهمة ودور القوات الفرنسية جمع المعلومات
صرح بيير أنطوان بلاكفان، المحلل الفرنسي ومدير مركز الأبحاث "ستراتيجيكا"، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن غرينلاند كانت ولا تزال أرضا مهمة، ولها أهمية استراتيجية كبيرة.
وقال بيبر: "في ظل تصاعد التوترات الدولية، تتحول غرينلاند التي لم تتوقف يوما عن كونها كذلك، إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة
، لا سيما من حيث كشف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات واعتراضها".
وأشار إلى أن "فكرة ضم غرينلاند، وتحويلها إلى إقليم أمريكي متكامل ليست جديدة على الإطلاق، بل تطفو على السطح بشكل دوري كلما اشتدت حدة التوترات الجيوسياسية العالمية".
ويرى المحلل أن "أي سيناريو يتضمن مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والأوروبية
على الأرض "غير وارد عمليا"، فغرينلاند منطقة شاسعة جدا، ولا يمكن احتلالها أو السيطرة عليها عسكريا بواسطة بضع عشرات من الجنود فقط".
ونوه المحلل إلى ما وصفه بـ"المفارقة الجيوسياسية الفرنسية"، موضحا أن "باريس تتحدث عن الدفاع عن سيادة غرينلاند، وهي سيادة نسبية في جوهرها في الوقت الذي تكون فيه فرنسا منخرطة فعليا في عمليات وأحداث في مناطق أخرى من أفريقيا وأقاليمها ما وراء البحار".
وتوصل إلى استنتاج أن "هذا التناقض ينبع من واقع أعمق، يتمثل في "تراجع الدور الجيوسياسي لأوروبا بشكل واضح وملموس".
أفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".
ووفقا للمصدر، فإن "المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية".
وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي
، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".