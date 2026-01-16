https://sarabic.ae/20260116/خبير-غرينلاند-منطقة-استراتيجية-مهمة-ودور-القوات-الفرنسية-جمع-المعلومات-1109313840.html

خبير: غرينلاند منطقة استراتيجية مهمة ودور القوات الفرنسية جمع المعلومات

صرح بيير أنطوان بلاكفان، المحلل الفرنسي ومدير مركز الأبحاث "ستراتيجيكا"، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن غرينلاند كانت ولا تزال أرضا مهمة، ولها أهمية استراتيجية... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيبر: "في ظل تصاعد التوترات الدولية، تتحول غرينلاند التي لم تتوقف يوما عن كونها كذلك، إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة، لا سيما من حيث كشف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات واعتراضها".ويرى المحلل أن "أي سيناريو يتضمن مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والأوروبية على الأرض "غير وارد عمليا"، فغرينلاند منطقة شاسعة جدا، ولا يمكن احتلالها أو السيطرة عليها عسكريا بواسطة بضع عشرات من الجنود فقط".وتوصل إلى استنتاج أن "هذا التناقض ينبع من واقع أعمق، يتمثل في "تراجع الدور الجيوسياسي لأوروبا بشكل واضح وملموس".أفاد مصدر عسكري فرنسي لوسائل إعلام فرنسية، بأن "الجيش الفرنسي سيرسل جنودا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل".وأضاف: "سينضم إلى هؤلاء الجنود، المكلفين بمهام الاستطلاع، جنود آخرون خلال الأيام المقبلة، وسيشاركون في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضا قوات أوروبية أخرى".إعلام: دول حلف "الناتو" تبدأ تدريبات لنقل الجنود والمعدات إلى ألمانياروسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند

