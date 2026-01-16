https://sarabic.ae/20260116/إعلام-دول-حلف-الناتو-تبدأ-تدريبات-لنقل-الجنود-والمعدات-إلى-ألمانيا-1109293535.html
إعلام: دول حلف "الناتو" تبدأ تدريبات لنقل الجنود والمعدات إلى ألمانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) استهلت مناورات "ستيدفاست دارت 26"، التي تتضمن نقل آلاف الجنود والمعدات إلى ألمانيا، مركز الدعم...
الناتو
أخبار ألمانيا
إعلام: دول حلف "الناتو" تبدأ تدريبات لنقل الجنود والمعدات إلى ألمانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) استهلت مناورات "ستيدفاست دارت 26"، التي تتضمن نقل آلاف الجنود والمعدات إلى ألمانيا، مركز الدعم اللوجستي للحلف.
وفقًا لما أفاد به موقع "تي-أونلاين"، اليوم الجمعة: "لإجراء مناورات "ستيدفاست دارت 26" واسعة النطاق، بدأ الحلف بنقل آلاف الجنود، بالإضافة إلى المعدات والأسلحة والمركبات العسكرية من مختلف أنحاء أوروبا إلى ألمانيا".
وأضاف الموقع: "سيصل إلى ألمانيا ما يقارب 10,000 جندي، وأكثر من 1,500 مركبة قتالية ونقل، بما في ذلك الدبابات وقاذفات الصواريخ، وأكثر من 20 طائرة مقاتلة، و17 سفينة حربية".
ويُذكر أن 11 دولة من دول الناتو تشارك في المناورات، بمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى وحدات الفضاء والفضاء الإلكتروني.
وفي إطار "ستيدفاست دارت 26"، يتدرب الناتو على الحركة السريعة والمنسقة للأفراد والمعدات والمركبات داخل أراضي دول الحلف. ومن المقرر أن تُجرى المراحل الرئيسية من التمرين في فبراير/ شباط، وستُقام في ألمانيا بشكل أساسي، وتحديدًا في منطقة تدريب قرب مدينة بيرغن في ولاية ساكسونيا السفلى.
وبالنسبة لقوة الرد السريع المتحالفة المشكلة حديثا، سيكون هذا أول انتشار تدريبي لها تحت قيادة قيادة الناتو في برونسوم بهولندا، المسؤولة عن ألمانيا والمنطقة الشرقية للحلف.