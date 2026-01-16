https://sarabic.ae/20260116/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-التكهن-بكيفية-حماية-غرينلاند-في-حالة-سيطرة-أمريكا-عليها-1109303232.html
الاتحاد الأوروبي يرفض التكهن بكيفية حماية غرينلاند في حالة سيطرة أمريكا عليها
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يرفض استباق الأحداث بشأن الدفاع عن غرينلاند في حال استيلاء الولايات المتحدة عليها.
وقالت بينهو: "في هذه المرحلة، هذا ليس موضوعًا مطروحًا، لن نتكهن أكثر من ذلك... لسنا هنا لتقديم تحليل قانوني معمق، كما قلت، في هذه المرحلة، هذا ليس موضوعًا مطروحًا".
وجاء ذلك ردًا على أسئلة عديدة من الصحفيين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيساعد الدنمارك في حال استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند.
وتُعدّ غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع حول غرينلاند وموقفه من المطالبات الأمريكية بالجزيرة: "نلاحظ وضعاً متناقضاً للغاية، ننطلق من مبدأ أن غرينلاند هي أرض تابعة لمملكة الدنمارك، وقد سمعنا تصريحات من الدنمارك ومن غرينلاند نفسها تفيد، بأن غرينلاند لا تنوي بيع نفسها لأحد، كما سمعنا أيضاً تصريحاً من واشنطن يفيد بأنها تعدّ عرضاً مالياً للاستحواذ على غرينلاند بشكل أو بآخر".