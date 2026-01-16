الاتحاد الأوروبي يرفض التكهن بكيفية حماية غرينلاند في حالة سيطرة أمريكا عليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-التكهن-بكيفية-حماية-غرينلاند-في-حالة-سيطرة-أمريكا-عليها-1109303232.html
الاتحاد الأوروبي يرفض التكهن بكيفية حماية غرينلاند في حالة سيطرة أمريكا عليها
الاتحاد الأوروبي يرفض التكهن بكيفية حماية غرينلاند في حالة سيطرة أمريكا عليها
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يرفض استباق الأحداث بشأن الدفاع عن غرينلاند في حال... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T12:04+0000
2026-01-16T12:04+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg
وقالت بينهو: "في هذه المرحلة، هذا ليس موضوعًا مطروحًا، لن نتكهن أكثر من ذلك... لسنا هنا لتقديم تحليل قانوني معمق، كما قلت، في هذه المرحلة، هذا ليس موضوعًا مطروحًا".وجاء ذلك ردًا على أسئلة عديدة من الصحفيين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيساعد الدنمارك في حال استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند.وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع حول غرينلاند وموقفه من المطالبات الأمريكية بالجزيرة: "نلاحظ وضعاً متناقضاً للغاية، ننطلق من مبدأ أن غرينلاند هي أرض تابعة لمملكة الدنمارك، وقد سمعنا تصريحات من الدنمارك ومن غرينلاند نفسها تفيد، بأن غرينلاند لا تنوي بيع نفسها لأحد، كما سمعنا أيضاً تصريحاً من واشنطن يفيد بأنها تعدّ عرضاً مالياً للاستحواذ على غرينلاند بشكل أو بآخر".روسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند
https://sarabic.ae/20260116/التحشيد-الأوروبي-يتمخض-عن-جمع-34-جندي-للدفاع-عن-غرينلاند-1109291596.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df8de66453b6e9d34d3144157a8d011.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يرفض التكهن بكيفية حماية غرينلاند في حالة سيطرة أمريكا عليها

12:04 GMT 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaمنازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يرفض استباق الأحداث بشأن الدفاع عن غرينلاند في حال استيلاء الولايات المتحدة عليها.
وقالت بينهو: "في هذه المرحلة، هذا ليس موضوعًا مطروحًا، لن نتكهن أكثر من ذلك... لسنا هنا لتقديم تحليل قانوني معمق، كما قلت، في هذه المرحلة، هذا ليس موضوعًا مطروحًا".
وجاء ذلك ردًا على أسئلة عديدة من الصحفيين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيساعد الدنمارك في حال استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند.
وتُعدّ غرينلاند جزءًا من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
التحشيد العسكري الأوروبي يتمخض عن جمع 34 جنديا للدفاع عن غرينلاند
04:41 GMT
وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع حول غرينلاند وموقفه من المطالبات الأمريكية بالجزيرة: "نلاحظ وضعاً متناقضاً للغاية، ننطلق من مبدأ أن غرينلاند هي أرض تابعة لمملكة الدنمارك، وقد سمعنا تصريحات من الدنمارك ومن غرينلاند نفسها تفيد، بأن غرينلاند لا تنوي بيع نفسها لأحد، كما سمعنا أيضاً تصريحاً من واشنطن يفيد بأنها تعدّ عرضاً مالياً للاستحواذ على غرينلاند بشكل أو بآخر".
روسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала