مظاهرات في الدنمارك وغرينلاند رفضا لخطط ترامب لضم الجزيرة..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/مظاهرات-في-الدنمارك-وغرينلاند-رفضا-لخطط-ترامب-لضم-الجزيرةفيديو-1109336564.html
مظاهرات في الدنمارك وغرينلاند رفضا لخطط ترامب لضم الجزيرة..فيديو
مظاهرات في الدنمارك وغرينلاند رفضا لخطط ترامب لضم الجزيرة..فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت الدنمارك وغرينلاند، اليوم السبت، انطلاق موجة من المظاهرات المنددة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراضا على تصريحاته وخططه الرامية إلى السيطرة على... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T13:16+0000
2026-01-17T13:16+0000
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109336943_0:17:800:467_1920x0_80_0_0_48edc374d4686f03c2ed473735f74409.jpg
وتجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، للمشاركة في احتجاجات مناهضة لترامب، بالتزامن مع زيارة وفد أميركي من مشرعين من الحزبين للقاء مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين. وكان المبعوث الخاص لترامب إلى غرينلاند، جيف لاندري، قد صرح أمس الجمعة، بأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة أمر لا بد منه وسيحدث، مشددا على أن الرئيس الأميركي، جاد في مسعاه لضم المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع وتتبع لمملكة الدنمارك. وفي سياق متصل، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الجهات التي تعارض خططه بشأن غرينلاند. كما شهدت الجزيرة خلال الأيام الماضية انتشار قوات من عدة دول حليفة في حلف شمال الأطلسي، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأنها دفاع جماعي يخص الحلف بأكمله.
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109336943_62:0:773:533_1920x0_80_0_0_2dd24c355233b4297e6493d03ea74cc8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن

مظاهرات في الدنمارك وغرينلاند رفضا لخطط ترامب لضم الجزيرة..فيديو

13:16 GMT 17.01.2026
© Photo / x/@eye_peoplesمظاهرات في الدنمارك وغرينلاند رفضا لخطط ترامب لضم الجزيرة
مظاهرات في الدنمارك وغرينلاند رفضا لخطط ترامب لضم الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Photo / x/@eye_peoples
تابعنا عبر
شهدت الدنمارك وغرينلاند، اليوم السبت، انطلاق موجة من المظاهرات المنددة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراضا على تصريحاته وخططه الرامية إلى السيطرة على غرينلاند.
وتجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، للمشاركة في احتجاجات مناهضة لترامب، بالتزامن مع زيارة وفد أميركي من مشرعين من الحزبين للقاء مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين.
وأوضحت منظمة "أواغوت" الغرينلاندية في الدنمارك، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة وموحدة تؤكد احترام ديمقراطية غرينلاند وحقوق الإنسان الأساسية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكان المبعوث الخاص لترامب إلى غرينلاند، جيف لاندري، قد صرح أمس الجمعة، بأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة أمر لا بد منه وسيحدث، مشددا على أن الرئيس الأميركي، جاد في مسعاه لضم المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع وتتبع لمملكة الدنمارك.
من جانبه، قال بول يوهانسن، أحد منظمي مبادرة "أوقفوا التدخل في غرينلاند"، إن المرحلة الراهنة تتطلب إظهار موقف موحد وتعاونا واسع النطاق، مؤكدا أن المحتجين يطالبون باحترام حق غرينلاند في تقرير مصيرها واحترام شعبها، معتبرًا أن القضية لا تخص غرينلاند وحدها، بل العالم بأسره.
وفي سياق متصل، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الجهات التي تعارض خططه بشأن غرينلاند. كما شهدت الجزيرة خلال الأيام الماضية انتشار قوات من عدة دول حليفة في حلف شمال الأطلسي، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأنها دفاع جماعي يخص الحلف بأكمله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала