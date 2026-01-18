https://sarabic.ae/20260118/خبير-أمريكي-طموح-واشنطن-لضم-غرينلاند-امتداد-لسياسة-التوسع-التاريخية-1109363779.html

خبير أمريكي: طموح واشنطن لضم غرينلاند امتداد لسياسة التوسع التاريخية

خبير أمريكي: طموح واشنطن لضم غرينلاند امتداد لسياسة التوسع التاريخية

قال الباحث الأمريكي، جورج سامويلي، إن المساعي المحتملة للولايات المتحدة لضم غرينلاند يمكن النظر إليها كاستمرار لنهج التوسع الإقليمي الذي انتهجته واشنطن منذ...

وأوضح سامويلي، في تصريحات لـ"سبوتنيك إنترنوشينال"، أن أي خطوة لضم غرينلاند ستندرج ضمن تقليد أمريكي قديم بدأ بشراء لويزيانا ثم ألاسكا، وصولا إلى ضم هاواي، معتبرا أن الأمر لا يصل إلى مستوى "الإمبريالية الجديدة"، بل يمثل عودة لسياسة التوسع الجغرافي المباشر.وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل نفوذا واسعا في غرينلاند بموجب اتفاقية دفاع موقعة مع الدنمارك منذ عام 1951، ما يتيح لها حضورا عسكريا واستخراج الموارد دون الحاجة إلى ضم رسمي.وأكد سامويلي أن أي تحرك أمريكي نحو السيطرة على غرينلاند قد يزيد من حدة المنافسة في القطب الشمالي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، لكنه شدد على أن هذا التنافس قائم بالفعل مع ذوبان الجليد وفتح طرق الملاحة الجديدة، معتبرا أن السعي لضم الجزيرة يحمل طابعا رمزيا واستعراضيا أكثر منه تحولا استراتيجيا حاسما.

