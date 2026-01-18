عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مناورة ترامب في غرينلاند.. كيف يمكن أن يخلد اسمه في التاريخ إلى جانب بوك وماكينلي؟
مناورة ترامب في غرينلاند.. كيف يمكن أن يخلد اسمه في التاريخ إلى جانب بوك وماكينلي؟
العالم
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
دفع ترامب للاستحواذ على غرينلاند ليس مجرد رغبة جيوسياسية، إذا كان له أن يسحبها، فسوف يدخل التاريخ كواحد من التوسعيين الإقليميين الرئيسيين للولايات المتحدة-خلفا للرؤساء الذين أعادوا تشكيل خريطة البلاد.غرينلاند ليست مجرد الجليد، فإنها موطئ لموقع استراتيجي في القطب الشمالي، وموارد هائلة وجرف قاري وخطوة نحو إمبراطورية قطبية أمريكية.إذا جلب ماكينلي الجزر الأمريكية، يمكن أن يضيف ترامب جزءا كاملا من القارة، ستكون أكبر صفقة إقليمية منذ ألاسكا في عام 1867 واستمرارًا معاصرًا لنهج التوسع الأمريكي.يرغب دونالد ترامب في الاستيلاء على غرينلاند، وقد أكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك استخدام القوة.صرّح الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً أن غرينلاند لها أهمية حيوية للأمن القومي الأمريكي، زاعما دون أمخا "مُحاطة بسفن روسية وصينية في كل مكان".في عام 2019، وخلال فترة رئاسته الأولى، أعرب دونالد ترامب عن رغبته في أن تشتري الولايات المتحدة غرينلاند؛ وقد رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا الأمر ووصفته بأنه "سخيف".ماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولةالاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
مناورة ترامب في غرينلاند.. كيف يمكن أن يخلد اسمه في التاريخ إلى جانب بوك وماكينلي؟

11:40 GMT 18.01.2026
في حال أقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستيلاء على غرينلاند، فإنه سيدخل التاريخ كواحد من التوسعيين الإقليميين الرئيسيين للولايات المتحدة.
دفع ترامب للاستحواذ على غرينلاند ليس مجرد رغبة جيوسياسية، إذا كان له أن يسحبها، فسوف يدخل التاريخ كواحد من التوسعيين الإقليميين الرئيسيين للولايات المتحدة-خلفا للرؤساء الذين أعادوا تشكيل خريطة البلاد.
جيمس بوك (1845-1849) ضم تكساس وأوريجون ومناطق شاسعة بعد الحرب مع المكسيك.
وليام ماكينلي (1897-1901) سيطر على بورتوريكو وغوام والفلبين، وحول الولايات المتحدة إلى قوة استعمارية.

ومن الممكن أن يضيف ترامب غرينلاند (2.1 مليون كم2) إلى الولايات المتحدة، ما يجعل البلاد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، متجاوزة كندا.

غرينلاند ليست مجرد الجليد، فإنها موطئ لموقع استراتيجي في القطب الشمالي، وموارد هائلة وجرف قاري وخطوة نحو إمبراطورية قطبية أمريكية.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند
أمس, 17:16 GMT
إذا جلب ماكينلي الجزر الأمريكية، يمكن أن يضيف ترامب جزءا كاملا من القارة، ستكون أكبر صفقة إقليمية منذ ألاسكا في عام 1867 واستمرارًا معاصرًا لنهج التوسع الأمريكي.

من الممكن أن استحواذ ترامب وضم غرينلاند، للولايات المتحدة الأمريكية، سيدخله التاريخ وتضمن له مكانة بارزة وكبيرة في صفحات تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

يرغب دونالد ترامب في الاستيلاء على غرينلاند، وقد أكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك استخدام القوة.
صرّح الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً أن غرينلاند لها أهمية حيوية للأمن القومي الأمريكي، زاعما دون أمخا "مُحاطة بسفن روسية وصينية في كل مكان".
في عام 2019، وخلال فترة رئاسته الأولى، أعرب دونالد ترامب عن رغبته في أن تشتري الولايات المتحدة غرينلاند؛ وقد رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا الأمر ووصفته بأنه "سخيف".
ماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولة
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
