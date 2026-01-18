خبير تركي: غرينلاند قد تكون بوابة ترامب لدخول التاريخ

https://sarabic.ae/20260118/خبير-تركي-ضم-غرينلاند-يصنع-رئيسا-تاريخيا-في-واشنطن-1109365229.html
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير التركي ليفنت إرسين أورالي، المتخصص في السياسة الخارجية، أنه لم يكن طرح فكرة شراء غرينلاند خلال رئاسة دونالد ترامب مجرد صفقة عقارية سطحية، بل كان... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg
https://sarabic.ae/20260118/مناورة-ترامب-في-غرينلاند-كيف-يمكن-أن-يخلد-اسمه-في-التاريخ-إلى-جانب-بوك-وماكينلي؟-1109360229.html
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df8de66453b6e9d34d3144157a8d011.jpg
13:44 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 14:36 GMT 18.01.2026)
وأضاف اورالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لم يكن طرح فكرة شراء غرينلاند خلال رئاسة دونالد ترامب مجرد صفقة عقارية سطحية، بل كان تعبيرًا عن حسابات جيوسياسية عميقة. فلو نجح ترامب، نظريًا، في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكان هذا الإنجاز استثنائيًا في التاريخ السياسي الأمريكي. إذ كان سيُسهم في بناء صورة رئاسية تُوسع رقعة الولايات المتحدة، وتحقق مكاسب استراتيجية طويلة الأمد، وتعزز قدرتها التنافسية العالمية. وهذا من شأنه أن يرتقي بترامب إلى مصاف القادة الذين سيُخلدهم التاريخ ليس فقط لتصريحاته المثيرة للجدل، بل أيضًا لإنجازاته الجيوسياسية الملموسة".
وأكد الخبير على أن "هذا الأمر لو نجح سيضمن له (لترامب) مكانة فريدة في سجلات قصص نجاح الرؤساء الأمريكيين."
ووفقا للخبير، فإنه "تُعد غرينلاند ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة على ثلاثة محاور: الطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات اللوجستية العالمية، والأمن العسكري الاستراتيجي".
وأشار الخبير إلى هذا المحاور قائلا: أولًا، يبرز جانب الطاقة والموارد الطبيعية بشكل خاص. تمتلك غرينلاند احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة والنفط والغاز الطبيعي والمعادن، والتي باتت متاحة بشكل متزايد بفضل ذوبان الأنهار الجليدية.
وتُعدّ العناصر الأرضية النادرة، الضرورية للتحول الأخضر وإنتاج التقنيات المتقدمة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهدف الولايات المتحدة المتمثل في تقليل اعتمادها على الصين. وفي هذا السياق، تكتسب غرينلاند أهمية اقتصادية وجيواقتصادية بالغة، وفقا للخبير.
أما المحور الثاني فهو طرق النقل الاستراتيجية. فمع ذوبان الجليد القطبي، توفر الطرق البحرية القطبية مسارات تجارية أقصر وأقل تكلفة على طول محور آسيا-أوروبا-أمريكا الشمالية. وتقع غرينلاند في قلب هذه الطرق، ما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في مستقبل التجارة العالمية، حسبما أفاد الخبير.
وأضاف الخبير، "النقطة الثالثة، وربما الأهم، فهي الأمن. تُشكل غرينلاند موقعًا استراتيجيًا لأنظمة الرادار والدفاع الصاروخي الأمريكية".
وأشار أورال إلى أنه "منذ الحرب الباردة، لعبت الجزيرة دورًا حيويًا في بنية الدفاع الأمريكية، حيث ساهمت في الحماية من التهديدات القادمة من الشمال".