خبير تركي: غرينلاند قد تكون بوابة ترامب لدخول التاريخ

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأضاف اورالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لم يكن طرح فكرة شراء غرينلاند خلال رئاسة دونالد ترامب مجرد صفقة عقارية سطحية، بل كان تعبيرًا عن حسابات جيوسياسية عميقة. فلو نجح ترامب، نظريًا، في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكان هذا الإنجاز استثنائيًا في التاريخ السياسي الأمريكي. إذ كان سيُسهم في بناء صورة رئاسية تُوسع رقعة الولايات المتحدة، وتحقق مكاسب استراتيجية طويلة الأمد، وتعزز قدرتها التنافسية العالمية. وهذا من شأنه أن يرتقي بترامب إلى مصاف القادة الذين سيُخلدهم التاريخ ليس فقط لتصريحاته المثيرة للجدل، بل أيضًا لإنجازاته الجيوسياسية الملموسة".ووفقا للخبير، فإنه "تُعد غرينلاند ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة على ثلاثة محاور: الطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات اللوجستية العالمية، والأمن العسكري الاستراتيجي".وأشار الخبير إلى هذا المحاور قائلا: أولًا، يبرز جانب الطاقة والموارد الطبيعية بشكل خاص. تمتلك غرينلاند احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة والنفط والغاز الطبيعي والمعادن، والتي باتت متاحة بشكل متزايد بفضل ذوبان الأنهار الجليدية.وتُعدّ العناصر الأرضية النادرة، الضرورية للتحول الأخضر وإنتاج التقنيات المتقدمة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهدف الولايات المتحدة المتمثل في تقليل اعتمادها على الصين. وفي هذا السياق، تكتسب غرينلاند أهمية اقتصادية وجيواقتصادية بالغة، وفقا للخبير.وأضاف الخبير، "النقطة الثالثة، وربما الأهم، فهي الأمن. تُشكل غرينلاند موقعًا استراتيجيًا لأنظمة الرادار والدفاع الصاروخي الأمريكية".وأشار أورال إلى أنه "منذ الحرب الباردة، لعبت الجزيرة دورًا حيويًا في بنية الدفاع الأمريكية، حيث ساهمت في الحماية من التهديدات القادمة من الشمال".
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
حصري
ذكر الخبير التركي ليفنت إرسين أورالي، المتخصص في السياسة الخارجية، أنه لم يكن طرح فكرة شراء غرينلاند خلال رئاسة دونالد ترامب مجرد صفقة عقارية سطحية، بل كان تعبيرًا عن حسابات جيوسياسية عميقة".
وأضاف اورالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لم يكن طرح فكرة شراء غرينلاند خلال رئاسة دونالد ترامب مجرد صفقة عقارية سطحية، بل كان تعبيرًا عن حسابات جيوسياسية عميقة. فلو نجح ترامب، نظريًا، في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكان هذا الإنجاز استثنائيًا في التاريخ السياسي الأمريكي. إذ كان سيُسهم في بناء صورة رئاسية تُوسع رقعة الولايات المتحدة، وتحقق مكاسب استراتيجية طويلة الأمد، وتعزز قدرتها التنافسية العالمية. وهذا من شأنه أن يرتقي بترامب إلى مصاف القادة الذين سيُخلدهم التاريخ ليس فقط لتصريحاته المثيرة للجدل، بل أيضًا لإنجازاته الجيوسياسية الملموسة".

وأكد الخبير على أن "هذا الأمر لو نجح سيضمن له (لترامب) مكانة فريدة في سجلات قصص نجاح الرؤساء الأمريكيين."

ووفقا للخبير، فإنه "تُعد غرينلاند ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة على ثلاثة محاور: الطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات اللوجستية العالمية، والأمن العسكري الاستراتيجي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
مناورة ترامب في غرينلاند.. كيف يمكن أن يخلد اسمه في التاريخ إلى جانب بوك وماكينلي؟
11:40 GMT
وأشار الخبير إلى هذا المحاور قائلا: أولًا، يبرز جانب الطاقة والموارد الطبيعية بشكل خاص. تمتلك غرينلاند احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة والنفط والغاز الطبيعي والمعادن، والتي باتت متاحة بشكل متزايد بفضل ذوبان الأنهار الجليدية.
وتُعدّ العناصر الأرضية النادرة، الضرورية للتحول الأخضر وإنتاج التقنيات المتقدمة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهدف الولايات المتحدة المتمثل في تقليل اعتمادها على الصين. وفي هذا السياق، تكتسب غرينلاند أهمية اقتصادية وجيواقتصادية بالغة، وفقا للخبير.
أما المحور الثاني فهو طرق النقل الاستراتيجية. فمع ذوبان الجليد القطبي، توفر الطرق البحرية القطبية مسارات تجارية أقصر وأقل تكلفة على طول محور آسيا-أوروبا-أمريكا الشمالية. وتقع غرينلاند في قلب هذه الطرق، ما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في مستقبل التجارة العالمية، حسبما أفاد الخبير.
وأضاف الخبير، "النقطة الثالثة، وربما الأهم، فهي الأمن. تُشكل غرينلاند موقعًا استراتيجيًا لأنظمة الرادار والدفاع الصاروخي الأمريكية".
وأشار أورال إلى أنه "منذ الحرب الباردة، لعبت الجزيرة دورًا حيويًا في بنية الدفاع الأمريكية، حيث ساهمت في الحماية من التهديدات القادمة من الشمال".
