ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية مخيب جدا للآمال
ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية مخيب جدا للآمال
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن خيبة أمله الشديدة إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية على... 20.02.2026
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي غير مجدول في البيت الأبيض: "قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية مخيب للآمال بشدة"، معربا عن "خجله" من بعض أعضاء المحكمة "لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صواب للبلاد".وتابع ترامب: "الدول الأجنبية التي نهبتنا لسنوات تشعر بسعادة غامرة. إنها سعيدة للغاية لدرجة أنها تحتفا. لكن لن يدوم احتفالها طويلا".وتابع: "المحكمة العليا برفض الرسوم الجمركية لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم في المستقبل، وبإمكاني فرض رسوم أعلى بكثير مما فرضت سابقا وهنالك قوانين فدرالية مختلفة تخول للرئيس فرض الرسوم".وأضاف: "سأتجه الآن نحو نهج أكثر صرامة بشأن الرسوم الجمركية، وسأوقع اليوم مرسوما بفرض رسوم جمركية بقيمة عشرة بالمئة فوق التي فرضتها سابقا، وسنقوم بالتحقيق في أي ممارسات تجارية غير عادلة".وأصدرت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، حكمها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن خيبة أمله الشديدة إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي غير مجدول في البيت الأبيض: "قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية مخيب للآمال بشدة"، معربا عن "خجله" من بعض أعضاء المحكمة "لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صواب للبلاد".
ووصف ترامب قضاة المحكمة العليا الذين صوتوا ضد الرسوم الجمركية على الواردات بأنهم عار على البلاد ومتملقون للديمقراطيين اليساريين المتطرفين.
وتابع ترامب: "الدول الأجنبية التي نهبتنا لسنوات تشعر بسعادة غامرة. إنها سعيدة للغاية لدرجة أنها تحتفا. لكن لن يدوم احتفالها طويلا".
وأكمل: "المحكمة العليا تأثرت في حكمها بشأن الرسوم الجمركية بمصالح خارجية، والرسوم الجمركية ستبقى رغم قرار المحكمة العليا، ولدينا بدائل وخيارات بشأن الرسوم الجمركية، وهي قضية مهمة وهي أشبه بالأمن القومي الاقتصادي".
وتابع: "المحكمة العليا برفض الرسوم الجمركية لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم في المستقبل، وبإمكاني فرض رسوم أعلى بكثير مما فرضت سابقا وهنالك قوانين فدرالية مختلفة تخول للرئيس فرض الرسوم".
وأضاف: "سأتجه الآن نحو نهج أكثر صرامة بشأن الرسوم الجمركية، وسأوقع اليوم مرسوما بفرض رسوم جمركية بقيمة عشرة بالمئة فوق التي فرضتها سابقا، وسنقوم بالتحقيق في أي ممارسات تجارية غير عادلة".
وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تجاوز صلاحياته بفرضه حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية، مما أدى إلى تعطيل أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية".
وأصدرت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، حكمها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".