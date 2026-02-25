https://sarabic.ae/20260225/إيران-ترد-على-ترامب-وتتحدث-عن-ثلاث-أكاذيب-كبرى-1110721264.html

إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى"

سبوتنيك عربي

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، "الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل، باتباع أساليب دعائية ممنهجة لتشويه صورة إيران على... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T06:42+0000

2026-02-25T06:42+0000

2026-02-25T06:49+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن ما وصفهم بـ"تجار الحرب" يسعون إلى خلق "وهم الحقيقة" من خلال تكرار ما اعتبرها "مزاعم كاذبة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ البالستية، إضافة إلى أعداد الضحايا خلال اضطرابات يناير/ كانون الثاني الماضي.وأضاف أن "هذه الأساليب الدعائية تعود في جذورها إلى ما يُنسب إلى وزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز، الذي اشتهر بمقولة "كرر الكذبة بما يكفي حتى تصبح حقيقة".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "الكيان الصهيوني، الذي اتهمه بارتكاب إبادة جماعية، يشارك بشكل مباشر في حملة تضليل إعلامي تستهدف إيران"، مؤكدًا أن هذه الروايات ليست سوى "أكاذيب كبرى يجري ترويجها بشكل متعمد"، وفق تعبيره.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الخيار المفضل له لحل الملف النووي الإيراني "هو الدبلوماسية"، مشددًا على أنه سيحرص على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، وفق تعبيره.وقال ترامب، خلال خطاب "حالة الاتحاد" في الكونغرس الأمريكي: "كانت سياسة الولايات المتحدة واضحة لعقود طويلة، وهي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، لافتًا إلى أن "الخيار المفضل هو حل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية".وأضاف أنه "في عملية نوعية، دمّر الجيش الأمريكي بالكامل برنامج الأسلحة النووية الإيراني عبر هجوم داخل الأراضي الإيرانية، في عملية عُرفت باسم "عملية مطرقة منتصف الليل".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "بعد تلك العملية، تم تحذير الإيرانيين من القيام بأي محاولة مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم النووي، خصوصًا السلاح النووي. لقد دمّرناه بالكامل، وهم يريدون البدء من جديد. في هذه اللحظة، هم يحاولون متابعة برنامجهم مرة أخرى، ونحن في مفاوضات معهم. يريدون عقد صفقة، لكننا لم نسمع منهم ما يكفي".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

2026

الأخبار

سبوتنيك عربي

