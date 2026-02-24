https://sarabic.ae/20260224/إيران-تؤكد-استعدادها-لاتخاذ-أي-خطوة-ضرورية-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الولايات-المتحدة-1110707213.html

إيران تؤكد استعدادها لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق سريع إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف"، معبرة عن حسن نية طهران...

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة إذاعية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أي هجوم أو عدوان على إيران سيواجه بالرد وفق الخطط الدفاعية الإيرانية".وحذر روانجي، من أن "بدء الحرب وارد، لكن إنهاءها سيكون صعباً، كما ستتأثر المنطقة بأسرها بعواقب أي تصعيد عسكري تجاه طهران".وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

