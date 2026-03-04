عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم رصد أي ضرر في المنشآت، التي تحتوي على مواد نووية في إيران، ولا يوجد أي خطر لتسرب إشعاعي في...
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه "تم رصد أضرار محدودة في مبنيين قرب موقع أصفهان النووي، بينما لم يُلاحظ أي تأثير إضافي في نطنز، بعد الأضرار السابقة عند المداخل".وأكدت أن "باقي المواقع النووية، بما في ذلك بوشهر، لم تتأثر، كما أن محطة الطاقة النووية في الإمارات، ومفاعلات الأبحاث في الأردن وسوريا، تواصل العمل بشكل طبيعي".ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جميع الأطراف إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي خطر إشعاعي محتمل".وطالبت الوكالة الإيرانية، في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية رفائيل غروسي، "بإدانة هذا الهجوم والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المنشآت النووية المدنية"، مشددة على أن "مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي".وتابعت: "نحتجّ على الهجمات الوحشية المتكررة التي يشنها النظامان المجرمان الأمريكي والإسرائيلي ضد المنشآت النووية"، مؤكدة أن "هذه الهجمات العسكرية تنتهك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ذات الصلة ونظام الوكالة الأساسي".وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
الأخبار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم رصد أي ضرر في المنشآت، التي تحتوي على مواد نووية في إيران، ولا يوجد أي خطر لتسرب إشعاعي في الوقت الحالي".
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه "تم رصد أضرار محدودة في مبنيين قرب موقع أصفهان النووي، بينما لم يُلاحظ أي تأثير إضافي في نطنز، بعد الأضرار السابقة عند المداخل".
وأكدت أن "باقي المواقع النووية، بما في ذلك بوشهر، لم تتأثر، كما أن محطة الطاقة النووية في الإمارات، ومفاعلات الأبحاث في الأردن وسوريا، تواصل العمل بشكل طبيعي".
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جميع الأطراف إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي خطر إشعاعي محتمل".

وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قالت إن مركز "نطنز" النووي في أصفهان تعرض لهجوم مزدوج، نفذته كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت الوكالة الإيرانية، في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية رفائيل غروسي، "بإدانة هذا الهجوم والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المنشآت النووية المدنية"، مشددة على أن "مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي".
وتابعت: "نحتجّ على الهجمات الوحشية المتكررة التي يشنها النظامان المجرمان الأمريكي والإسرائيلي ضد المنشآت النووية"، مؤكدة أن "هذه الهجمات العسكرية تنتهك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ذات الصلة ونظام الوكالة الأساسي".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
