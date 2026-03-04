https://sarabic.ae/20260304/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لا-خطر-إشعاعي-حاليا-في-المواقع-النووية-الإيرانية-1111035640.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم رصد أي ضرر في المنشآت، التي تحتوي على مواد نووية في إيران، ولا يوجد أي خطر لتسرب إشعاعي في... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T12:54+0000

2026-03-04T12:54+0000

2026-03-04T12:54+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_fa2cd50eb0651bff41e59888fa4c46f6.jpg

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه "تم رصد أضرار محدودة في مبنيين قرب موقع أصفهان النووي، بينما لم يُلاحظ أي تأثير إضافي في نطنز، بعد الأضرار السابقة عند المداخل".وأكدت أن "باقي المواقع النووية، بما في ذلك بوشهر، لم تتأثر، كما أن محطة الطاقة النووية في الإمارات، ومفاعلات الأبحاث في الأردن وسوريا، تواصل العمل بشكل طبيعي".ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جميع الأطراف إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي خطر إشعاعي محتمل".وطالبت الوكالة الإيرانية، في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية رفائيل غروسي، "بإدانة هذا الهجوم والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المنشآت النووية المدنية"، مشددة على أن "مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي".وتابعت: "نحتجّ على الهجمات الوحشية المتكررة التي يشنها النظامان المجرمان الأمريكي والإسرائيلي ضد المنشآت النووية"، مؤكدة أن "هذه الهجمات العسكرية تنتهك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ذات الصلة ونظام الوكالة الأساسي".وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

https://sarabic.ae/20260304/الخارجية-الروسية-روسيا-مستعدة-للعب-دور-الوسيط-في-صراع-الشرق-الأوسط-1111034715.html

https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-الرادار-الأمريكي-الاستراتيجي--غربي-آسيا--في-قطر-1111032452.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم