زاخاروفا لـ"سبوتنيك": موسكو لن ترفض أي طلب لوساطة محتملة لحل النزاع في الشرق الأوسط

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا مستعدة للقيام بدور الوسيط في حل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط". 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية وساطة موسكو لحل التوتر القائم بين دول الخليج العربي وإيران، نظرًا لنفوذ روسيا في المنطقة ودورها في حل نزاعات الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بخدمات الوساطة الروسية المحتملة، لم نرفض قطّ أي طلب من هذا القبيل".وكان قد ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.وأضاف البيان: "خلال الاتصال، استعرض لافروف موقف بلاده من الحرب الجارية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول الخليج وإيران، مؤكدًا أن "السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد".ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1045، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

