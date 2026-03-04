زاخاروفا لـ"سبوتنيك": موسكو لن ترفض أي طلب لوساطة محتملة لحل النزاع في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": موسكو لن ترفض أي طلب لوساطة محتملة لحل النزاع في الشرق الأوسط
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": موسكو لن ترفض أي طلب لوساطة محتملة لحل النزاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا مستعدة للقيام بدور الوسيط في حل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T12:00+0000
2026-03-04T12:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية وساطة موسكو لحل التوتر القائم بين دول الخليج العربي وإيران، نظرًا لنفوذ روسيا في المنطقة ودورها في حل نزاعات الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بخدمات الوساطة الروسية المحتملة، لم نرفض قطّ أي طلب من هذا القبيل".وكان قد ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.وأضاف البيان: "خلال الاتصال، استعرض لافروف موقف بلاده من الحرب الجارية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول الخليج وإيران، مؤكدًا أن "السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد".ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1045، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
12:00 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 12:42 GMT 04.03.2026)
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا مستعدة للقيام بدور الوسيط في حل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط".
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية وساطة موسكو لحل التوتر القائم بين دول الخليج العربي وإيران، نظرًا لنفوذ روسيا في المنطقة ودورها في حل نزاعات الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بخدمات الوساطة الروسية المحتملة، لم نرفض قطّ أي طلب من هذا القبيل".
وكان قد ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
وزيرا خارجية روسيا والعراق يناقشان هاتفيا التطورات العسكرية بالمنطقة وانعكاساتها السياسية
11:04 GMT
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: "وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، بحثا خلاله التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية".
وأضاف البيان: "خلال الاتصال، استعرض لافروف موقف بلاده من الحرب الجارية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول الخليج وإيران، مؤكدًا أن "السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد".

وتستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الخامس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما توسعت رقعة الضربات وتوسعت، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرارها ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1045، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
