زاخاروفا لـ"سبوتنيك": موسكو لن ترفض أي طلب لوساطة محتملة لحل النزاع في الشرق الأوسط
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا مستعدة للقيام بدور الوسيط في حل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية وساطة موسكو لحل التوتر القائم بين دول الخليج العربي وإيران، نظرًا لنفوذ روسيا في المنطقة ودورها في حل نزاعات الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بخدمات الوساطة الروسية المحتملة، لم نرفض قطّ أي طلب من هذا القبيل".وكان قد ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.وأضاف البيان: "خلال الاتصال، استعرض لافروف موقف بلاده من الحرب الجارية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول الخليج وإيران، مؤكدًا أن "السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد".
2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية وساطة موسكو لحل التوتر القائم بين دول الخليج العربي وإيران، نظرًا لنفوذ روسيا في المنطقة ودورها في حل نزاعات الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بخدمات الوساطة الروسية المحتملة، لم نرفض قطّ أي طلب من هذا القبيل".
وكان قد ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: "وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، بحثا خلاله التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية".
وأضاف البيان: "خلال الاتصال، استعرض لافروف موقف بلاده من الحرب الجارية"، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول الخليج وإيران، مؤكدًا أن "السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد".
وتستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في يومها الخامس، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية لخفض التصعيد، فيما توسعت رقعة الضربات وتوسعت، فيما رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرارها ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى 1045، بحسب وسائل إعلام إيرانية.