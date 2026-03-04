https://sarabic.ae/20260304/وزيرا-خارجية-روسيا-والعراق-يناقشان-هاتفيا-التطورات-العسكرية-بالمنطقة-وانعكاساتها-السياسية-1111031064.html

وزيرا خارجية روسيا والعراق يناقشان هاتفيا التطورات العسكرية بالمنطقة وانعكاساتها السياسية

وزيرا خارجية روسيا والعراق يناقشان هاتفيا التطورات العسكرية بالمنطقة وانعكاساتها السياسية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية: "وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، بحثا خلاله التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية".وأشار لافروف إلى "توجيه رسالة رسمية بهذا الشأن إلى فؤاد حسين، تضمنت توضيح موقف بلاده ورؤيتها لخفض التوتر".وتابع البيان: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وجّه الوزير الروسي دعوة إلى نظيره العراقي للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة العراقية - الروسية المشتركة، المقرر عقده خلال شهر أيار/ مايو من العام الجاري".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

