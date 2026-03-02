https://sarabic.ae/20260302/وكالة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-نطنز-تعرض-لهجوم-مزدوج-من-أمريكا-وإسرائيل-1110960752.html

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: "نطنز" تعرض لهجوم مزدوج من أمريكا وإسرائيل

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: "نطنز" تعرض لهجوم مزدوج من أمريكا وإسرائيل

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن مركز "نطنز" النووي في أصفهان تعرض الأحد لهجوم مزدوج، نفذته كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 02.03.2026

وطالبت الوكالة الإيرانية، في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية رفائيل غروسي، "بإدانة هذا الهجوم والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المنشآت النووية المدنية"، مشددة على أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي.وتابعت: "نحتج على الهجمات الوحشية المتكررة التي يشنها النظامان المجرمان الأمريكي والإسرائيلي ضد المنشآت النووية"، مؤكدة أن "هذه الهجمات العسكرية تنتهك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ذات الصلة ونظام الوكالة الأساسي".وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

