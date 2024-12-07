https://sarabic.ae/20241207/وزير-خارجية-إيران-لا-يمكن-التنبؤ-بـمصير-الأسد-وسوريا-قد-تشهد-حربا-أهلية-1095584303.html
وزير خارجية إيران: لا يمكن التنبؤ بـ"مصير الأسد" وسوريا قد تشهد حربا أهلية
وزير خارجية إيران: لا يمكن التنبؤ بـ"مصير الأسد" وسوريا قد تشهد حربا أهلية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما تشهده سوريا لن يقف عند حدودها بل سيمتد للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن قطع الحدود العراقية السورية لا يقطع طريق محور... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T17:47+0000
2024-12-07T17:47+0000
2024-12-07T17:47+0000
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وتابع: "سوريا قد تشهد حربا أهلية وقد يسيطر عليها الإرهاب، والجماعات الإرهابية تحظى بدعم واضح من إسرائيل وأمريكا وتركيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت.وأردف: "المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية مع تعريف الإرهاب، وإيران ستستمر في دعم سوريا حكومة وشعبا بناء على ما تطلبه منا دمشق".وقال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك تنسيق بين الإرهابيين وإسرائيل لتحويل سوريا إلى معقل للإرهاب وتهديد أمن المنطقة".واستطرد: "إعلان رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني استعداد بغداد لدعم سوريا ضد الإرهاب يعكس أهمية الدور العراقي في مواجهة التحديات المشتركة"، مضيفا: "الحكومة العراقية هي من تقرر الطريقة المناسبة لمحاربة الإرهاب".وقال عراقجي: "لا يمكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفا: "كثيرون توقعوا سقوطه في 2011 ولم يحدث".وأكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، في وقت سابق اليوم السبت، أن هناك "طوق أمني قوي جداً" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره".وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخبارًا كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.ونفت رئاسة الجمهورية العربية السورية كل تلك الشائعات، ونوهت إلى أن "غايات هذه الوسائل المفضوحة ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الداخلية-السوري-هناك-طوق-أمني-قوي-جدا-على-أطراف-دمشق-ولا-يمكن-لأحد-أن-يكسره-1095582772.html
https://sarabic.ae/20241207/مسؤول-إيراني-أوكرانيا-تزود-الإرهابيين-في-سوريا-بطائرات-من-دون-طيار-ويجب-محاسبتها-على-ذلك-1095581126.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, بشار الأسد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, بشار الأسد
وزير خارجية إيران: لا يمكن التنبؤ بـ"مصير الأسد" وسوريا قد تشهد حربا أهلية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما تشهده سوريا لن يقف عند حدودها بل سيمتد للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن قطع الحدود العراقية السورية لا يقطع طريق محور المقاومة.
وتابع: "سوريا قد تشهد حربا أهلية وقد يسيطر عليها الإرهاب، والجماعات الإرهابية تحظى بدعم واضح من إسرائيل وأمريكا وتركيا"، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، اليوم السبت.
وأردف: "المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية مع تعريف الإرهاب، وإيران
ستستمر في دعم سوريا حكومة وشعبا بناء على ما تطلبه منا دمشق".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك تنسيق بين الإرهابيين وإسرائيل لتحويل سوريا إلى معقل للإرهاب وتهديد أمن المنطقة".
واستطرد: "إعلان رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني استعداد بغداد لدعم سوريا
ضد الإرهاب يعكس أهمية الدور العراقي في مواجهة التحديات المشتركة"، مضيفا: "الحكومة العراقية هي من تقرر الطريقة المناسبة لمحاربة الإرهاب".
وقال عراقجي: "لا يمكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفا: "كثيرون توقعوا سقوطه في 2011 ولم يحدث".
وأكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، في وقت سابق اليوم السبت، أن هناك "طوق أمني قوي جداً" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره".
وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخبارًا كاذبة حول مغادرة الرئيس
بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.
ونفت رئاسة الجمهورية العربية السورية كل تلك الشائعات، ونوهت إلى أن "غايات هذه الوسائل المفضوحة ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".