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وزير الداخلية السوري: هناك "طوق أمني قوي جدا" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره
وزير الداخلية السوري: هناك "طوق أمني قوي جدا" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره
سبوتنيك عربي
أكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، اليوم السبت، أن هناك "طوق أمني قوي جداً" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره". 07.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-07T16:53+0000
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وأضاف الرحمون أثناء تفقده عمل الوحدات الشرطية في محافظة دمشق، أن "الطوق الأمني المتواجد على أطراف دمشق لا يمكن كسره".كما تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.
https://sarabic.ae/20241207/الرئاسة-السورية-تنفي-الأكاذيب-حول-مغادرة-الأسد-البلاد-أو-إجراء-زيارات-خاطفة-لدولة-1095579719.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الداخلية السوري: هناك "طوق أمني قوي جدا" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره

16:53 GMT 07.12.2024
© Sputnik . MORAD SAEEDالمحاكاة الأمنية التي تجري بين الشرطة السورية والقوات الروسي
المحاكاة الأمنية التي تجري بين الشرطة السورية والقوات الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . MORAD SAEED
تابعنا عبر
أكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، اليوم السبت، أن هناك "طوق أمني قوي جداً" على أطراف دمشق "ولا يمكن لأحد أن يكسره".
وأضاف الرحمون أثناء تفقده عمل الوحدات الشرطية في محافظة دمشق، أن "الطوق الأمني المتواجد على أطراف دمشق لا يمكن كسره".
وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخبارًا كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.
بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
الرئاسة السورية تنفي "الأكاذيب" حول مغادرة الأسد البلاد أو إجراء زيارات خاطفة لدولة
14:45 GMT
ونفت رئاسة الجمعورية العربية السورية كل تلك الشائعات، وتنوه بأن "غايات هذه الوسائل المفضوحة ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".
كما تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.
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