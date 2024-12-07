https://sarabic.ae/20241207/الرئاسة-السورية-تنفي-الأكاذيب-حول-مغادرة-الأسد-البلاد-أو-إجراء-زيارات-خاطفة-لدولة-1095579719.html
الرئاسة السورية تنفي "الأكاذيب" حول مغادرة الأسد البلاد أو إجراء زيارات خاطفة لدولة
الرئاسة السورية تنفي "الأكاذيب" حول مغادرة الأسد البلاد أو إجراء زيارات خاطفة لدولة
سبوتنيك عربي
أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخبارًا كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T14:45+0000
2024-12-07T14:45+0000
2024-12-07T15:01+0000
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ونفت رئاسة الجمعورية العربية السورية كل تلك الشائعات، وتنوه بأن "غايات هذه الوسائل المفضوحة ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".كما نفت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، الإشاعات التي تحدثت عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد، بلاده، مؤكدة أنه ما زال في دمشق.ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم، الشائعات التي تحدثت عن إخلاء سفارة بلاده في دمشق، مؤكدًا أنها تعمل بشكل طبيعي.
https://sarabic.ae/20241207/عراقجي-الجميع-متفق-على-ضرورة-بدء-الحوار-السياسي-بين-الحكومة-السورية-والمعارضة-الشرعية-1095578936.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الرئاسة السورية تنفي "الأكاذيب" حول مغادرة الأسد البلاد أو إجراء زيارات خاطفة لدولة
14:45 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 15:01 GMT 07.12.2024)
أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخبارًا كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.
ونفت رئاسة الجمعورية العربية السورية كل تلك الشائعات، وتنوه بأن "غايات هذه الوسائل المفضوحة ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".
كما تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.
كما نفت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، الإشاعات التي تحدثت عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد، بلاده، مؤكدة أنه ما زال في دمشق.
وقال عضو لجنة الأمن القومي الإيراني يعقوب رضا زادة، أن "علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، التقى بالأسد يوم أمس الجمعة، في العاصمة السورية"، مشيرًا إلى أن "هذه الشائعات تأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا تصعيداً أمنياً بسبب هجمات عصابات إرهابية تحاول السيطرة على أجزاء من البلاد".
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم، الشائعات التي تحدثت عن إخلاء سفارة بلاده
في دمشق، مؤكدًا أنها تعمل بشكل طبيعي.