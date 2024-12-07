https://sarabic.ae/20241207/عراقجي-الجميع-متفق-على-ضرورة-بدء-الحوار-السياسي-بين-الحكومة-السورية-والمعارضة-الشرعية-1095578936.html

عراقجي: الجميع متفق على ضرورة بدء الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية

عراقجي: الجميع متفق على ضرورة بدء الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "هناك توافق، خلال اجتماع صيغة أستانا في الدوحة، على "ضرورة إنهاء الصراع في سوريا واحترام سيادتها ووحدة... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T13:56+0000

2024-12-07T13:56+0000

2024-12-07T13:56+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار إيران

إيران

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095578366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329a1680d07aaf1d64dc2df19bc80a5a.jpg

وقال عراقجي، إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على أنّه "ينبغي البدء بحوار سياسي بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية من أجل التوصل إلى حل بشأن الأزمة"، مشيرا إلى أنهم أكدوا على "ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن الأزمة السورية"، حسب وكالة "إيلنا" الإيرانية.وأضاف أنه "تقرر أن يتم التشاور مع الحكومة السورية وسيقوم هو بإجراء مشاوراته بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا أن تجري روسيا مشاورات مع الحكومة السورية.وكانت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، نفت الإشاعات التي تحدثت عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد، بلاده، مؤكدة أنه ما زال في دمشق.وقال عضو لجنة الأمن القومي الإيراني يعقوب رضا زادة، إن "علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، التقى بالأسد يوم أمس الجمعة، في العاصمة السورية"، مشيرًا إلى أن "هذه الشائعات تأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا تصعيداً أمنياً بسبب هجمات عصابات إرهابية تحاول السيطرة على أجزاء من البلاد".ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم، الشائعات التي تحدثت عن إخلاء سفارة بلاده في دمشق، مؤكدًا أنها تعمل بشكل طبيعي.وقال بقائي، في تصريح صحفي: "هذه المزاعم غير صحيحة، والسفارة الإيرانية (في دمشق) لا تزال تعمل وتستمر في أنشطتها الروتينية".وجاء النفي بعد أن زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إيران بدأت بإجلاء عسكرييها وموظفي بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم، فضلاً عن المدنيين الإيرانيين من سوريا، وأن عملية الإجلاء تتم جزئياً عبر رحلات جوية إلى طهران، وكذلك على الطرق البرية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري.وقالت الصحيفة: "شرعت إيران يوم الجمعة (أمس)، في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".وفي وقت سابق، نفت السفارة الأردنية في واشنطن، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير ادعى أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثّوا الرئيس السوري بشار الأسد، على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.كما ادعت الصحيفة أن "الأسد حثّ تركيا على التدخل لوقف المسلحين، وسعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخبارية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق"، بحسب قولها.وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمحظورة في روسيا ودول عدة) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منطلقة من شمال محافظة إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها انسحبت من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة مع المسلحين.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

https://sarabic.ae/20241207/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-في-منتدى-الدوحة-الـ22-1095576419.html

https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-لا-تتدخل-عسكريا-في-سوريا-1095575079.html

https://sarabic.ae/20241207/انطلاق-لقاء-وزراء-خارجية-صيغة-أستانا-حول-سوريا-في-الدوحة-1095574717.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم