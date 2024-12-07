https://sarabic.ae/20241207/كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-في-منتدى-الدوحة-الـ22-1095576419.html

لافروف: سيتم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ولا شك في ذلك

لافروف: سيتم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ولا شك في ذلك

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ولا شك في ذلك. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T12:42+0000

2024-12-07T12:42+0000

2024-12-07T13:28+0000

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg

وأضاف لافروف في كلمة له خلال منتدى الدوحة الـ22، أن "وزراء صيغة أستانا في اجتماعهم بالدوحة دعوا إلى الحوار بين الأطراف في سوريا وأكدوا التزامهم بسيادتها".ووفقا له، فإن "وزراء صيغة أستانا أكدوا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتنفيذ القرار الأممي 2254".وأضاف أنه من الضروري التمييز بين الجماعات الإرهابية مثل "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا) التي اعترفت الأمم المتحدة بأنها إرهابية، وبين جماعات المعارضة الأخرى التي لا تعتبر إرهابية.وقال أيضا: "من غير المقبول استخدام الإرهابيين لتحقيق أهداف جيوسياسية مثلما يحدث في سوريا، وروسيا تدعم الجيش السوري".وأكد لافروف أن "من الضروري ضمان وحدة أراضي وسيادة سوريا مع ضمان أمن الحدود السورية وتركيا".وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "سيتم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ولا شك في ذلك".وتابع لافروف: "سنتخذ مع تركيا وإيران خطوات لضمان تحقيق دعوات خفض التصعيد في سوريا".كما أضاف أيضا، أن "روسيا تواصل تقديم المساعدة العسكرية للجيش السوري، وروسيا تحاول بذل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهابيين في سوريا".وانطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "اجتماع وزراء خارجية صيغة أستانا بشأن سوريا انطلق بشكل مغلق في قطر، على هامش منتدى الدوحة".وتأتي المحادثات وسط تصعيد حاد للوضع في سوريا، منذ أن شنت تنظيمات إرهابية على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا)، هجوما مباغتا وواسعا هو "الأعنف منذ سنوات"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.

https://sarabic.ae/20241207/إيران-ترد-لأول-مرة-على-أنباء-مغادرة-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-دمشق-1095576038.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي