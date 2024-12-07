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https://sarabic.ae/20241207/مسؤول-إيراني-أوكرانيا-تزود-الإرهابيين-في-سوريا-بطائرات-من-دون-طيار-ويجب-محاسبتها-على-ذلك-1095581126.html
مسؤول إيراني: أوكرانيا تزود الإرهابيين في سوريا بطائرات من دون طيار ويجب محاسبتها على ذلك
مسؤول إيراني: أوكرانيا تزود الإرهابيين في سوريا بطائرات من دون طيار ويجب محاسبتها على ذلك
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، أن الحكومة الأوكرانية تزود الإرهابيين في سوريا بطائرات من دون طيار... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T15:35+0000
2024-12-07T15:35+0000
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ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن رضائي، قوله إنه "مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، شهدنا تكثيف الجماعات الإرهابية والهجمات على عدد من المدن في سوريا، وأصبح الإرهابيون أكثر تجهيزا مما كانوا عليه في الماضي، بما في ذلك الطائرات من دون طيار التي قدمتها الحكومة الأوكرانية تحت تصرفهم. ويجب على حكومة أوكرانيا أن تتحمل المسؤولية في هذا الصدد".ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبّد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241207/باحث-سوري-مسيرات-أوكرانية-ودعم-غربي-للإرهاب-في-سوريا-والأمل-بتعاوننا-مع-روسيا-1095579858.html
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إيران, العالم, العالم العربي
إيران, العالم, العالم العربي

مسؤول إيراني: أوكرانيا تزود الإرهابيين في سوريا بطائرات من دون طيار ويجب محاسبتها على ذلك

15:35 GMT 07.12.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
ذكر المتحدث باسم اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، أن الحكومة الأوكرانية تزود الإرهابيين في سوريا بطائرات من دون طيار ويجب محاسبتها على ذلك.
ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن رضائي، قوله إنه "مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، شهدنا تكثيف الجماعات الإرهابية والهجمات على عدد من المدن في سوريا، وأصبح الإرهابيون أكثر تجهيزا مما كانوا عليه في الماضي، بما في ذلك الطائرات من دون طيار التي قدمتها الحكومة الأوكرانية تحت تصرفهم. ويجب على حكومة أوكرانيا أن تتحمل المسؤولية في هذا الصدد".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، لينهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.

ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك "حزب الله" شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
باحث سوري: مسيرات أوكرانية ودعم غربي للإرهاب في سوريا والأمل بتعاوننا مع روسيا
15:00 GMT
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.

يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح "حزب الله" جبهة "إسناد" لقطاع غزة.

وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبّد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
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