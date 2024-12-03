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إسرائيل: لن نفرق بين دولة لبنان و"حزب الله" إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار
إسرائيل: لن نفرق بين دولة لبنان و"حزب الله" إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تفصل بين دولة لبنان وبين "حزب الله"، في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، بحلول... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T11:08+0000
2024-12-03T11:08+0000
إسرائيل
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العالم العربي
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وقال كاتس في تصريحات، خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان، اليوم الثلاثاء: "إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك استثناء لدولة لبنان، سنقوم بتنفيذ الاتفاقية بأقصى قدر من الاستجابة وعدم التسامح مطلقا؛ إذا قمنا حتى الآن بفصل دولة لبنان عن حزب الله، فلن يكون الأمر كذلك بعد الآن".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "شن هجوم على أهداف إرهابية في لبنان، بعد إطلاق "حزب الله" لصواريخ على جبل هار دوف".من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "القصف الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "الطيران الإسرائيلي أغار قرابة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم مستهدفا منطقتي بصليا والبريج عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة".
https://sarabic.ae/20241202/نتنياهو-يتوعد-حزب-الله-بـالرد-بقوة-على-الضربة-الصاروخية-1095421206.html
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إسرائيل, لبنان, العالم العربي
إسرائيل, لبنان, العالم العربي

إسرائيل: لن نفرق بين دولة لبنان و"حزب الله" إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار

11:08 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Leo Correaتحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تفصل بين دولة لبنان وبين "حزب الله"، في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، بحلول الساعة الرابعة فجر الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال كاتس في تصريحات، خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان، اليوم الثلاثاء: "إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك استثناء لدولة لبنان، سنقوم بتنفيذ الاتفاقية بأقصى قدر من الاستجابة وعدم التسامح مطلقا؛ إذا قمنا حتى الآن بفصل دولة لبنان عن حزب الله، فلن يكون الأمر كذلك بعد الآن".

وأضاف، موجّهًا رسالة للحكومة اللبنانية، أن عليها اتخاذ قرارات لتفويض الجيش اللبناني للقيام بدوره، ليتم إبعاد "حزب الله" عن نهر الليطاني وتفكيك جميع البنى التحتية التابعة له.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "شن هجوم على أهداف إرهابية في لبنان، بعد إطلاق "حزب الله" لصواريخ على جبل هار دوف".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
نتنياهو يتوعد "حزب الله" بـ"الرد بقوة" على الضربة الصاروخية
أمس, 18:11 GMT
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "القصف الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "الطيران الإسرائيلي أغار قرابة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم مستهدفا منطقتي بصليا والبريج عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة".
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