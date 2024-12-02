https://sarabic.ae/20241202/نتنياهو-يتوعد-حزب-الله-بـالرد-بقوة-على-الضربة-الصاروخية-1095421206.html

نتنياهو يتوعد "حزب الله" بـ"الرد بقوة" على الضربة الصاروخية

نتنياهو يتوعد "حزب الله" بـ"الرد بقوة" على الضربة الصاروخية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، عزم بلاده على "الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والرد على خروقات حزب الله، سواء كانت... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T18:11+0000

2024-12-02T18:11+0000

2024-12-02T18:11+0000

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وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس، خرق خطير لوقف إطلاق النار وإسرائيل سترد على ذلك بقوة"، مؤكدًا أن بلاده مصممة على الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله"، بحسب قوله.من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إطلاق حزب الله النار باتجاه مواقع الجيش سيواجه بردٍ قاس"، مضيفًا: "وعدنا بالتحرك ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله وهذا بالضبط ما سنفعله".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، بحسب قوله.وقال "حزب الله"، في بيان له، إن قصفه للموقع الإسرائيلي جاء "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر نهار الأربعاء الماضي، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان.وقال ساعر، في تصريحات صحفية: "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والعكس هو الصحيح"، مؤكدًا العمل على "تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله"، بحسب قوله.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.

https://sarabic.ae/20241201/بعد-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-إمكانية-إنجاز-ملف-الانتخابات-الرئاسية-وسط-خلافات-القوى-السياسية؟-1095378039.html

https://sarabic.ae/20241201/أمير-الكويت-في-قمة-التعاون-الخليجي-ندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-وسوريا-وإيران-1095374519.html

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