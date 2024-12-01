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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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https://sarabic.ae/20241201/أمير-الكويت-في-قمة-التعاون-الخليجي-ندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-وسوريا-وإيران-1095374519.html
أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران
أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران
سبوتنيك عربي
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دعم بلاده لجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T15:00+0000
2024-12-01T15:00+0000
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وأدان الصباح، خلال كلمة له في افتتاح الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، "الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران"، مضيفا: "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا ما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.ويأتي انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، في دورتها الـ45، بالتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي لبنان.. دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-التلاحم-بين-دول-المجلس-وحماية-المدنيين-في-غزة-1095371992.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران

15:00 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg
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أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دعم بلاده لجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأدان الصباح، خلال كلمة له في افتتاح الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، "الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران"، مضيفا: "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا ما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ويأتي انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، في دورتها الـ45، بالتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
"التعاون الخليجي" يدعو إلى التلاحم بين دول المجلس وحماية المدنيين في غزة
13:39 GMT
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وفي لبنان.. دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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