https://sarabic.ae/20241201/أمير-الكويت-في-قمة-التعاون-الخليجي-ندين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-وسوريا-وإيران-1095374519.html

أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران

أمير الكويت في قمة التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا وإيران

سبوتنيك عربي

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دعم بلاده لجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأدان الصباح، خلال كلمة له في افتتاح الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، "الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران"، مضيفا: "نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد تهدد تنمية بلداننا ما يتطلب تسريع العمل لتحقيق التكامل الخليجي"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.ويأتي انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، في دورتها الـ45، بالتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي لبنان.. دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

https://sarabic.ae/20241201/التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-التلاحم-بين-دول-المجلس-وحماية-المدنيين-في-غزة-1095371992.html

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