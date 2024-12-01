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"التعاون الخليجي" يدعو إلى التلاحم بين دول المجلس وحماية المدنيين في غزة
"التعاون الخليجي" يدعو إلى التلاحم بين دول المجلس وحماية المدنيين في غزة
سبوتنيك عربي
دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الحد، إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دول المجلس والعمل الجاد المتواصل لترسيخ القواعد، التي... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T13:39+0000
2024-12-01T13:39+0000
العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي
الكويت
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جاءت تصريحات البديوي، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ45 المقامة في الكويت، والتي طالب خلالها كذلك بضرورة دفع المجتمع الدولي تجاه وقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت قناة "العربية".من جانبه، شدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في كلمته الافتتاحية على أن "المجتمع الدولي ينبغي عليه الضغط من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول غزة"، مجدداً إدانته للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.وشدد أمير الكويت كذلك على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة وتوفير المساعدات لهم، لافتًا إلى أن التحديات الإقليمية تهدد أمن واقتصاد الخليج.ويأتي انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، في دورتها الـ45، بالتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.في سياق متصل، أشاد البديوي، بإطلاق السعودية "تحالف حل الدولتين"، ودعا المجتمع الدولي إلى "الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".واعتبر فهد آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني، أن "انعقاد هذه اللقاءات بانتظام يزيد التلاحم بين أبناء دول المجلس، ويعزز من مكانة المجلس في المجتمع الدولي وقدرته على مواجهة التحديات المشتركة".وأكد نائب رئيس الوزراء العُماني "العزم على مواصلة الجهود المشتركة في جميع مجالات التعاون، وصولاً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة".يذكر أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، بلغ أكثر من 127 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري، الذي لا يشمل التجارة البينية في العام ذاته، أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي.وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية لدول المجلس 641 مليار دولار في عام 2023، وإجمالي الإنفاق الحكومي 639 مليار دولار، وشكّل الإنفاق الجاري نحو 85% من إجمالي الإنفاق، لتحقق دول المجلس فائضاً بنحو 2 مليار دولار.كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لتكتل دول المجلس، دون الصادرات البينيـة، نحو 823.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع قيمة هذه الصادرات في عام 2022.
https://sarabic.ae/20241128/بالتعاون-مع-دولة-خليجية-في-2025-تركيا-تعلن-الدخول-في-حقبة-جديدة-بمجال-الطاقة-1095305713.html
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العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, الكويت
العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي, الكويت

"التعاون الخليجي" يدعو إلى التلاحم بين دول المجلس وحماية المدنيين في غزة

13:39 GMT 01.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الحد، إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دول المجلس والعمل الجاد المتواصل لترسيخ القواعد، التي وُضعت عليها منظمة التعاون الخليجي، على حد تعبيره.
جاءت تصريحات البديوي، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ45 المقامة في الكويت، والتي طالب خلالها كذلك بضرورة دفع المجتمع الدولي تجاه وقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت قناة "العربية".
من جانبه، شدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في كلمته الافتتاحية على أن "المجتمع الدولي ينبغي عليه الضغط من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول غزة"، مجدداً إدانته للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
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وشدد أمير الكويت كذلك على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة وتوفير المساعدات لهم، لافتًا إلى أن التحديات الإقليمية تهدد أمن واقتصاد الخليج.
ويأتي انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، في دورتها الـ45، بالتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا.
في سياق متصل، أشاد البديوي، بإطلاق السعودية "تحالف حل الدولتين"، ودعا المجتمع الدولي إلى "الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
واعتبر فهد آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني، أن "انعقاد هذه اللقاءات بانتظام يزيد التلاحم بين أبناء دول المجلس، ويعزز من مكانة المجلس في المجتمع الدولي وقدرته على مواجهة التحديات المشتركة".
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وأكد نائب رئيس الوزراء العُماني "العزم على مواصلة الجهود المشتركة في جميع مجالات التعاون، وصولاً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة".
يذكر أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، بلغ أكثر من 127 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري، الذي لا يشمل التجارة البينية في العام ذاته، أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية لدول المجلس 641 مليار دولار في عام 2023، وإجمالي الإنفاق الحكومي 639 مليار دولار، وشكّل الإنفاق الجاري نحو 85% من إجمالي الإنفاق، لتحقق دول المجلس فائضاً بنحو 2 مليار دولار.
كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لتكتل دول المجلس، دون الصادرات البينيـة، نحو 823.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع قيمة هذه الصادرات في عام 2022.
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