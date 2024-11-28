https://sarabic.ae/20241128/بالتعاون-مع-دولة-خليجية-في-2025-تركيا-تعلن-الدخول-في-حقبة-جديدة-بمجال-الطاقة-1095305713.html

بالتعاون مع دولة خليجية في 2025.. تركيا تعلن الدخول في "حقبة جديدة" بمجال الطاقة

بالتعاون مع دولة خليجية في 2025.. تركيا تعلن الدخول في "حقبة جديدة" بمجال الطاقة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع أن ترسل دولة خليجية أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لها في العام المقبل 2025. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T19:30+0000

2024-11-28T19:30+0000

2024-11-28T19:30+0000

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وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة، مع بدء توريد الغاز المسال من سلطنة عُمان في عام 2025".جاء إعلان الرئيس التركي، بعد أن تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، وهو أول زعيم عُماني يسافر إلى تركيا في زيارة دولة.وأشار أردوغان إلى أن إدارته ترغب في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عمان إلى 5 مليارات دولار، وأنه تحقيقا لهذه الغاية، فقد وقع البلدان 10 وثائق تهدف إلى تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية، والاقتصاد، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والثقافة، والزراعة.كما تطرق الرئيس التركي في تصريحاته إلى التعاون مع سلطنة عمان في مجال الصناعات الدفاعية، وقال: "نحن فخورون بأن سلطنة عمان تفضّل المنتجات التركية".كما أعرب عن تقديره "لدعم الأشقاء العمانيين في الجهود المبذولة للتغلب على المشاكل الدولية والإقليمية، من خلال الحوار"، وفق قوله.من ناحيته، قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه "وجّه أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب التركي، وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، من خلال الصندوق الاستثماري المشترك، الذي تم تدشينه، اليوم الخميس، في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وخاصة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات الدّفاعية، والتعاون بين مؤسساتنا التعليمية لتطوير البحث والابتكار في مجالات التقنية والرعاية الصحيّة والأمن الغذائي وغيرها من المشاريع"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

https://sarabic.ae/20241109/تركيا-لا-يمكن-الاستغناء-عن-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1094628201.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, اقتصاد