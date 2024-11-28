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مساحة حرة
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12:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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09:47 GMT
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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11:49 GMT
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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https://sarabic.ae/20241128/بالتعاون-مع-دولة-خليجية-في-2025-تركيا-تعلن-الدخول-في-حقبة-جديدة-بمجال-الطاقة-1095305713.html
بالتعاون مع دولة خليجية في 2025.. تركيا تعلن الدخول في "حقبة جديدة" بمجال الطاقة
بالتعاون مع دولة خليجية في 2025.. تركيا تعلن الدخول في "حقبة جديدة" بمجال الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع أن ترسل دولة خليجية أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لها في العام المقبل 2025. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T19:30+0000
2024-11-28T19:30+0000
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وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة، مع بدء توريد الغاز المسال من سلطنة عُمان في عام 2025".جاء إعلان الرئيس التركي، بعد أن تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، وهو أول زعيم عُماني يسافر إلى تركيا في زيارة دولة.وأشار أردوغان إلى أن إدارته ترغب في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عمان إلى 5 مليارات دولار، وأنه تحقيقا لهذه الغاية، فقد وقع البلدان 10 وثائق تهدف إلى تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية، والاقتصاد، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والثقافة، والزراعة.كما تطرق الرئيس التركي في تصريحاته إلى التعاون مع سلطنة عمان في مجال الصناعات الدفاعية، وقال: "نحن فخورون بأن سلطنة عمان تفضّل المنتجات التركية".كما أعرب عن تقديره "لدعم الأشقاء العمانيين في الجهود المبذولة للتغلب على المشاكل الدولية والإقليمية، من خلال الحوار"، وفق قوله.من ناحيته، قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه "وجّه أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب التركي، وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، من خلال الصندوق الاستثماري المشترك، الذي تم تدشينه، اليوم الخميس، في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وخاصة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات الدّفاعية، والتعاون بين مؤسساتنا التعليمية لتطوير البحث والابتكار في مجالات التقنية والرعاية الصحيّة والأمن الغذائي وغيرها من المشاريع"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
https://sarabic.ae/20241109/تركيا-لا-يمكن-الاستغناء-عن-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1094628201.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, اقتصاد

بالتعاون مع دولة خليجية في 2025.. تركيا تعلن الدخول في "حقبة جديدة" بمجال الطاقة

19:30 GMT 28.11.2024
© AFP 2023 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال
إنتاج الغاز المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
إنتاج الغاز المسال
© AFP 2023 / Karim Jaafar
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع أن ترسل دولة خليجية أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لها في العام المقبل 2025.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة، مع بدء توريد الغاز المسال من سلطنة عُمان في عام 2025".
جاء إعلان الرئيس التركي، بعد أن تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، وهو أول زعيم عُماني يسافر إلى تركيا في زيارة دولة.
وأشار أردوغان إلى أن إدارته ترغب في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عمان إلى 5 مليارات دولار، وأنه تحقيقا لهذه الغاية، فقد وقع البلدان 10 وثائق تهدف إلى تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية، والاقتصاد، والصناعة، والاستثمار، والصحة، والثقافة، والزراعة.
تركيا وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
تركيا: لا يمكن الاستغناء عن روسيا في مجال الطاقة النووية
9 نوفمبر, 12:38 GMT
كما تطرق الرئيس التركي في تصريحاته إلى التعاون مع سلطنة عمان في مجال الصناعات الدفاعية، وقال: "نحن فخورون بأن سلطنة عمان تفضّل المنتجات التركية".
كما أعرب عن تقديره "لدعم الأشقاء العمانيين في الجهود المبذولة للتغلب على المشاكل الدولية والإقليمية، من خلال الحوار"، وفق قوله.
من ناحيته، قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه "وجّه أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب التركي، وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، من خلال الصندوق الاستثماري المشترك، الذي تم تدشينه، اليوم الخميس، في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وخاصة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات الدّفاعية، والتعاون بين مؤسساتنا التعليمية لتطوير البحث والابتكار في مجالات التقنية والرعاية الصحيّة والأمن الغذائي وغيرها من المشاريع"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
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