https://sarabic.ae/20241202/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-إسرائيلي-ردا-على-خروقات-تل-أبيب-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1095419289.html

"حزب الله" يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار

"حزب الله" يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم"، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، بحسب قوله. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T16:48+0000

2024-12-02T16:48+0000

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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن قصفه للموقع الإسرائيلي جاء "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر نهار الأربعاء الماضي، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان.وقال ساعر، في تصريحات صحفية: "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والعكس هو الصحيح"، مؤكدًا العمل على "تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله"، بحسب قوله.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على ضرورة "عدم وجود عناصر حزب الله بجنوب الليطاني"، مؤكدًا أن "عليهم الانتقال شمالا على الفور".وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.

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