https://sarabic.ae/20241202/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يرفض-اتهام-بلاده-بانتهاك-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095415478.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال ساعر، في تصريحات صحفية: "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والعكس هو الصحيح"، مؤكدًا العمل على "تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله"، بحسب قوله.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على ضرورة "عدم وجود عناصر حزب الله بجنوب الليطاني"، مؤكدًا أن "عليهم الانتقال شمالا على الفور".وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.

https://sarabic.ae/20241201/بعد-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-إمكانية-إنجاز-ملف-الانتخابات-الرئاسية-وسط-خلافات-القوى-السياسية؟-1095378039.html

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