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وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان
وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T15:06+0000
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وقال ساعر، في تصريحات صحفية: "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والعكس هو الصحيح"، مؤكدًا العمل على "تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله"، بحسب قوله.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على ضرورة "عدم وجود عناصر حزب الله بجنوب الليطاني"، مؤكدًا أن "عليهم الانتقال شمالا على الفور".وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20241201/بعد-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-إمكانية-إنجاز-ملف-الانتخابات-الرئاسية-وسط-خلافات-القوى-السياسية؟-1095378039.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض اتهام بلاده بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان

15:06 GMT 02.12.2024
© AP Photo / Emmanuel Dunandوزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Emmanuel Dunand
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، رفض بلاده للاتهامات الموجهة إليها بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان.
وقال ساعر، في تصريحات صحفية: "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والعكس هو الصحيح"، مؤكدًا العمل على "تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله"، بحسب قوله.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على ضرورة "عدم وجود عناصر حزب الله بجنوب الليطاني"، مؤكدًا أن "عليهم الانتقال شمالا على الفور".
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. ما إمكانية إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية وسط خلافات القوى السياسية؟
أمس, 17:43 GMT
وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.
وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
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