https://sarabic.ae/20241208/السعودية-تدعو-إلى-تجنب-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-السورية-ومنع-الانزلاق-للفوضى-1095611085.html

السعودية تدعو إلى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية السورية ومنع الانزلاق للفوضى

السعودية تدعو إلى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية السورية ومنع الانزلاق للفوضى

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا". 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T17:38+0000

2024-12-08T17:38+0000

2024-12-08T17:38+0000

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وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".ودعت إلى "تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام"، مؤكدةً دعم المملكة لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.كما دعا البيان "المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري".وقالت الخارجية السعودية: "قد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الحرب-ستنتقل-إلى-سوريا-بدءا-من-هذه-الليلة-1095609928.html

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