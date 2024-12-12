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https://sarabic.ae/20241212/تركيا-تعين-قائما-بالأعمال-في-سفارتها-بدمشق-بعد-إغلاقها-لسنوات--1095739729.html
تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات
تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات
سبوتنيك عربي
بعد 12 عاماً من إغلاقها قررت تركيا تعيين قائم بالأعمال مؤقت في سفارتها بدمشق، التي ظلت مغلقة منذ عام 2012. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الخميس، عن تعيين سفيرها في موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة بالعاصمة السورية دمشق مؤقتا.وفي 26 مارس/ آذار 2012، أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها إثر استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل نظام الأسد آنذاك.وذكرت وزارة الإعلام السورية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، اجتمعوا مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق.من جانبها، نفت وزارة الخارجية التركية تواجد الوزير في العاصمة السورية، وقالت إن فيدان موجود في تركيا.وحضر الوزير التركي فعاليات في أنقرة الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يعقد لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة الجمعة.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات

21:22 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Leo Correaالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
بعد 12 عاماً من إغلاقها قررت تركيا تعيين قائم بالأعمال مؤقت في سفارتها بدمشق، التي ظلت مغلقة منذ عام 2012.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الخميس، عن تعيين سفيرها في موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة بالعاصمة السورية دمشق مؤقتا.
وفي 26 مارس/ آذار 2012، أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها إثر استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل نظام الأسد آنذاك.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
إسرائيل: تدمير الدفاعات الجوية السورية يفتح المجال لضرب منشآت إيران النووية
17:20 GMT
وذكرت وزارة الإعلام السورية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، اجتمعوا مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية التركية تواجد الوزير في العاصمة السورية، وقالت إن فيدان موجود في تركيا.
وحضر الوزير التركي فعاليات في أنقرة الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يعقد لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة الجمعة.
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