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برلماني إيراني: رئيس الوزراء السوري السابق وبعض قادة الجيش وضعوا عراقيل أمام تواصلنا مع بشار الأسد
برلماني إيراني: رئيس الوزراء السوري السابق وبعض قادة الجيش وضعوا عراقيل أمام تواصلنا مع بشار الأسد
سبوتنيك عربي
كشف عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني وأحد كبار قادة الحرس الثوري، إسماعيل كوثري، عن انخفاض مستوى التواصل بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وإيران... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T11:48+0000
2024-12-17T11:48+0000
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وقال كوثري، في تصريحات لصحيفة "انتخاب": "قبل أسبوع من السقوط، زار مسؤولون من دول مختلفة بشار الأسد، في محاولة لشرائه بالمال، لكنه رفض هذه العروض"، مضيفا أن "الأسد لم يتمكن، في ظل هذا الوضع الضعيف، من كسب رضا الجيش".وتابع: "حتى اللحظات الأخيرة، استمرت إيران في التواصل مع بشار الأسد، لكن المقربين منه، بما في ذلك رئيس الوزراء السوري وبعض قادة الجيش، كانوا يضعون العراقيل، إضافة إلى ذلك، لم تفِ تركيا بوعودها، ما أدى في النهاية إلى عجز الأسد عن قيادة الجيش".وأردف كوثري: "كانت سوريا ممرا استراتيجيا لدعم حزب الله، لكن عندما لم يرغبوا بذلك، لم يكن بإمكاننا التدخل بالقوة. خلال فترة "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)، طلبوا منا المساعدة، ودخلنا بالتنسيق مع الحكومة، وقمنا بالكثير من العمليات الأساسية لإسقاط "داعش". كان هذا بموافقة سوريا، كما أننا تمكننا من منع "داعش" من الاقتراب من حدودنا".وختم كوثري، بالقول: "سيتضح فيما بعد أن الجماعات التي احتلت سوريا تجمعت بتمويل من الكارتلات الأمريكية الكبرى. ومع مرور الوقت، ستظهر الخلافات بين هذه الجماعات، وفي هذا السياق، سيشعر الشعب السوري بأنه خُدع، لأنهم على الأقل رغم سوء اقتصادهم لم يكن لديهم انعدام للأمن. وبمرور الوقت، سيدرك الشعب السوري أنه يجب عليهم التعاون مع من يستطيع حل مشاكلهم".وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد الأربعاء الماضي، أن "ما حدث في سوريا كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب - الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".وأضاف المرشد الإيراني، خلال كلمته في حسينية الخميني في طهران: "أقول لكم إن المقاومة بحول الله ستغطي المنطقة كلها أكثر من أي وقت مضى".وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم

برلماني إيراني: رئيس الوزراء السوري السابق وبعض قادة الجيش وضعوا عراقيل أمام تواصلنا مع بشار الأسد

11:48 GMT 17.12.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري، بشار الأسد
الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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كشف عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني وأحد كبار قادة الحرس الثوري، إسماعيل كوثري، عن انخفاض مستوى التواصل بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وإيران و"المقاومة"، في الأشهر الأخيرة، بحسب قوله.
وقال كوثري، في تصريحات لصحيفة "انتخاب": "قبل أسبوع من السقوط، زار مسؤولون من دول مختلفة بشار الأسد، في محاولة لشرائه بالمال، لكنه رفض هذه العروض"، مضيفا أن "الأسد لم يتمكن، في ظل هذا الوضع الضعيف، من كسب رضا الجيش".
وتابع: "حتى اللحظات الأخيرة، استمرت إيران في التواصل مع بشار الأسد، لكن المقربين منه، بما في ذلك رئيس الوزراء السوري وبعض قادة الجيش، كانوا يضعون العراقيل، إضافة إلى ذلك، لم تفِ تركيا بوعودها، ما أدى في النهاية إلى عجز الأسد عن قيادة الجيش".
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وأردف كوثري: "كانت سوريا ممرا استراتيجيا لدعم حزب الله، لكن عندما لم يرغبوا بذلك، لم يكن بإمكاننا التدخل بالقوة. خلال فترة "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)، طلبوا منا المساعدة، ودخلنا بالتنسيق مع الحكومة، وقمنا بالكثير من العمليات الأساسية لإسقاط "داعش". كان هذا بموافقة سوريا، كما أننا تمكننا من منع "داعش" من الاقتراب من حدودنا".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن "زمام الأمور الآن في سوريا يبدو أنها بيد الكيان الصهيوني وأمريكا وعملائهم الذين احتلوا سوريا".

وختم كوثري، بالقول: "سيتضح فيما بعد أن الجماعات التي احتلت سوريا تجمعت بتمويل من الكارتلات الأمريكية الكبرى. ومع مرور الوقت، ستظهر الخلافات بين هذه الجماعات، وفي هذا السياق، سيشعر الشعب السوري بأنه خُدع، لأنهم على الأقل رغم سوء اقتصادهم لم يكن لديهم انعدام للأمن. وبمرور الوقت، سيدرك الشعب السوري أنه يجب عليهم التعاون مع من يستطيع حل مشاكلهم".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد الأربعاء الماضي، أن "ما حدث في سوريا كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".
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وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب - الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".
وأضاف المرشد الإيراني، خلال كلمته في حسينية الخميني في طهران: "أقول لكم إن المقاومة بحول الله ستغطي المنطقة كلها أكثر من أي وقت مضى".
وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
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يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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