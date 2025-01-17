https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-التعاون-بين-موسكو-وطهران-على-الساحة-الدولية-أمر-يبعث-على-الارتياح---1096868140.html
الرئيس الإيراني: التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية أمر يبعث على الارتياح
الرئيس الإيراني: التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية أمر يبعث على الارتياح
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:54+0000
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وأضاف بزشكيان خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات مع روسيا الاتحادية ذات أهمية استراتيجية وطبيعة شاملة".أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، على أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سيعطي زخما لتطوير العلاقات الثنائية.وقال الرئيس الإيراني خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أنا على ثقة من أنه، من اليوم، وبعد التوقيع على اتفاقيتنا الكبرى، التي تغطي كافة مجالات نشاط البلدين، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية، أنا على ثقة من أن هذا سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وسوف تصبح أساسا راسخًا لمزيد من التحرك إلى الأمام".ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20250117/رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-مسعود-بزشكيان----1096862607.html
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روسيا, العالم, إيران, أخبار إيران
روسيا, العالم, إيران, أخبار إيران
الرئيس الإيراني: التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية أمر يبعث على الارتياح
11:54 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 17.01.2025)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح.
وأضاف بزشكيان خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "العلاقات مع روسيا الاتحادية ذات أهمية استراتيجية وطبيعة شاملة".
ووفقا للرئيس الإيراني، فإن التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، على أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سيعطي زخما لتطوير العلاقات الثنائية.
وقال الرئيس الإيراني خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أنا على ثقة من أنه، من اليوم، وبعد التوقيع على اتفاقيتنا الكبرى، التي تغطي كافة مجالات نشاط البلدين، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية، أنا على ثقة من أن هذا سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وسوف تصبح أساسا راسخًا لمزيد من التحرك إلى الأمام".
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل
يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة
بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية
المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.