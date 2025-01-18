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باحث في الشأن الدولي: الاتفاق الروسي الإيراني يفتح آفاقا لمواجهة الهيمنة الغربية
باحث في الشأن الدولي: الاتفاق الروسي الإيراني يفتح آفاقا لمواجهة الهيمنة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي، حسين صفي الدين، أن "الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وروسيا، يُعد خطوة كبيرة نحو مواجهة الهيمنة الغربية، التي فشلت في إدارة العالم عبر... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T10:14+0000
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وأكد الباحث في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "توقيع الاتفاق، الذي تأجل لمدة 6 أشهر بسبب رحيل الرئيس الإيراني السابق (إبراهيم رئيسي)، يعكس رغبة قوية لدى البلدين في بناء علاقة ثنائية متينة تتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية".وفي السياق نفسه، أشار صفي الدين إلى أن "العالم يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا، حيث يتشكل عالم جديد بلا أقطاب يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين الشعوب"، مؤكدًا أن "هذه التحولات تُعد بادرة إيجابية تسعى لتقليل الحروب وتعزيز التنافس السلمي والتعاون بين الدول".ولفت الباحث إلى أن "الغرب يواجه أزمة حقيقية أمام هذا التحول المتزايد نحو التعاون بين الدول غير الغربية"، مشيرًا إلى أن "عشرات الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، في وقت أصبح فيه الموقف الأفريقي أكثر قوة في رفض الاستعمار المباشر واحتكار الموارد الطبيعية".وختم صفي الدين حواره بأن "اليوم لا خيار أمام الغرب، إما القبول بوجود دول أخرى على الساحة الدولية أو العزلة عن هذه التغييرات، التي قد تعيد تشكيل النظام الدولي بشكل جذري".
https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-اتفاقية-الشراكة-بين-إيران-وروسيا-تسهم-في-تسوية-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1096882237.html
https://sarabic.ae/20250118/خبراء-إيرانيون-يعلقون-على-إبرام-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1096892953.html
https://sarabic.ae/20250117/بوتين-وبيزشكيان-يوقعان-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران--1096880033.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم

باحث في الشأن الدولي: الاتفاق الروسي الإيراني يفتح آفاقا لمواجهة الهيمنة الغربية

10:14 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الباحث في الشأن الدولي، حسين صفي الدين، أن "الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وروسيا، يُعد خطوة كبيرة نحو مواجهة الهيمنة الغربية، التي فشلت في إدارة العالم عبر سياسات الأحادية والعقوبات الاقتصادية".
وأكد الباحث في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "توقيع الاتفاق، الذي تأجل لمدة 6 أشهر بسبب رحيل الرئيس الإيراني السابق (إبراهيم رئيسي)، يعكس رغبة قوية لدى البلدين في بناء علاقة ثنائية متينة تتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية".

وبيّن صفي الدين أن "الاتفاق يفتح آفاقًا كبيرة على المستوى الاقتصادي بين إيران وروسيا، لا سيما في إطار مشروع "الممر الدولي الشمالي-الجنوبي"، الذي يُعتبر طريقًا اقتصاديًا حيويًا سيسهم في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين الدول في المنطقة".

لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط
أمس, 15:11 GMT

وأوضح صفي الدين أن "هذا التعاون الاقتصادي سيعود بفوائد كبيرة على شعوب هذه البلدان، ويشكل جزءًا من سلسلة من الاتفاقيات متعددة الأطراف تهدف إلى تجاوز الهيمنة الغربية على النظام الاقتصادي العالمي".

وفي السياق نفسه، أشار صفي الدين إلى أن "العالم يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا، حيث يتشكل عالم جديد بلا أقطاب يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين الشعوب"، مؤكدًا أن "هذه التحولات تُعد بادرة إيجابية تسعى لتقليل الحروب وتعزيز التنافس السلمي والتعاون بين الدول".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
خبراء إيرانيون يعلقون على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
05:57 GMT
ولفت الباحث إلى أن "الغرب يواجه أزمة حقيقية أمام هذا التحول المتزايد نحو التعاون بين الدول غير الغربية"، مشيرًا إلى أن "عشرات الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، في وقت أصبح فيه الموقف الأفريقي أكثر قوة في رفض الاستعمار المباشر واحتكار الموارد الطبيعية".

وتابع الباحث أن "الموقف الجريء لروسيا في مواجهة الهيمنة الاستعمارية الغربية قد شجع العديد من الدول على التحرك في نفس الاتجاه، مما يعكس رغبة قوية في تغيير معادلات القوى العالمية الحالية".

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان يوقعان على اتفاقية شراكة استراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
بوتين وبزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
أمس, 14:25 GMT

وحول العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، والتي كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي، أكد الباحث أن "هذه العقوبات أدت إلى انكماش قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على الولايات المتحدة بشكل عام"، مشددًا أن "هذه التغيرات ستؤثر بشكل غير مباشر على منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بمسار الحوار وصياغة الدستور في سوريا".

وختم صفي الدين حواره بأن "اليوم لا خيار أمام الغرب، إما القبول بوجود دول أخرى على الساحة الدولية أو العزلة عن هذه التغييرات، التي قد تعيد تشكيل النظام الدولي بشكل جذري".
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