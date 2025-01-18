https://sarabic.ae/20250118/باحث-في-الشأن-الدولي-الاتفاق-الروسي-الإيراني-يفتح-آفاقا-لمواجهة-الهيمنة-الغربية-1096900243.html

باحث في الشأن الدولي: الاتفاق الروسي الإيراني يفتح آفاقا لمواجهة الهيمنة الغربية

باحث في الشأن الدولي: الاتفاق الروسي الإيراني يفتح آفاقا لمواجهة الهيمنة الغربية

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الدولي، حسين صفي الدين، أن "الاتفاق الاستراتيجي بين إيران وروسيا، يُعد خطوة كبيرة نحو مواجهة الهيمنة الغربية، التي فشلت في إدارة العالم عبر... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T10:14+0000

2025-01-18T10:14+0000

2025-01-18T10:14+0000

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وأكد الباحث في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "توقيع الاتفاق، الذي تأجل لمدة 6 أشهر بسبب رحيل الرئيس الإيراني السابق (إبراهيم رئيسي)، يعكس رغبة قوية لدى البلدين في بناء علاقة ثنائية متينة تتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية".وفي السياق نفسه، أشار صفي الدين إلى أن "العالم يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا، حيث يتشكل عالم جديد بلا أقطاب يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين الشعوب"، مؤكدًا أن "هذه التحولات تُعد بادرة إيجابية تسعى لتقليل الحروب وتعزيز التنافس السلمي والتعاون بين الدول".ولفت الباحث إلى أن "الغرب يواجه أزمة حقيقية أمام هذا التحول المتزايد نحو التعاون بين الدول غير الغربية"، مشيرًا إلى أن "عشرات الدول تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، في وقت أصبح فيه الموقف الأفريقي أكثر قوة في رفض الاستعمار المباشر واحتكار الموارد الطبيعية".وختم صفي الدين حواره بأن "اليوم لا خيار أمام الغرب، إما القبول بوجود دول أخرى على الساحة الدولية أو العزلة عن هذه التغييرات، التي قد تعيد تشكيل النظام الدولي بشكل جذري".

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