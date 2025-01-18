https://sarabic.ae/20250118/خبراء-إيرانيون-يعلقون-على-إبرام-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1096892953.html

خبراء إيرانيون يعلقون على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

خبراء إيرانيون يعلقون على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

سبوتنيك عربي

علّق خبراء إيرانيون على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والتي تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T05:57+0000

2025-01-18T05:57+0000

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وأكد السياسي والخبير في العلاقات الدولية روح الله مدبر، أن "الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا، هو اتفاق مفيد للطرفين ويلبي مصالح إيران، خاصة في ظل تنامي التهديد الذي تواجهه طهران، من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".وأشار مدبر إلى مخاوف الغرب من توقيع هذه الاتفاقية، قائلا إن "التزام إيران وروسيا بتقديم المساعدة المتبادلة في حالة العدوان من قبل دولة ثالثة يشكل نقطة بالغة الأهمية في هذا الاتفاق، وهذه النقطة هي التي تثير قلق الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، اتفقت طهران وموسكو على توسيع التعاون المعلوماتي وتكثيف الاتصالات بين مجلسي الأمن وأجهزة الاستخبارات في البلدين، وهو أمر مهم للغاية لتحييد التهديدات الجديدة الصادرة من الغرب وحلف شمال الأطلسي، وخاصة في القوقاز وآسيا الوسطى".وأشار أغاسي إلى أنه "نتيجة لتوقيع الاتفاقية، سيتم تخفيف الضغوط الدولية الناجمة عن العقوبات، وستتمكن إيران من الحصول على التكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والصناعة النووية والطاقة".وشدد أغاسي على أن "توقيع هذه الاتفاقية سيؤدي إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا الاتحادية، بما في ذلك في مجال الاستثمار والتجارة، ما سيسهم في النمو الاقتصادي للبلاد".أما بالنسبة لروسيا، لفت أغاسي إلى أنه "ونتيجة لتوقيع الاتفاقية، فسوف تكون روسيا قادرة على تعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى سوق الطاقة الإيراني، وتوسيع التعاون العسكري التقني مع إيران، والتعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن".وأشار أغاسي أيضا إلى التوسع الكبير في التعاون الثقافي بين البلدين والذي يشمل برامج التبادل المختلفة وتطوير السياحة وغيرها، ما سيؤدي إلى تفاهم وتقارب أعمق بين الشعبين.يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية السابقة المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة عام 2001.الرئيس الإيراني: التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية أمر يبعث على الارتياح رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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https://sarabic.ae/20250117/أهم-بنود-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-التي-وقعها-بوتين-وبزشكيان---1096884692.html

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