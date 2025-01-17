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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20250117/البنك-المركزي-الإيراني-يعلن-دخول-الاتفاقية-المالية-بين-طهران-وموسكو-حيز-التنفيذ-1096889577.html
البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية بين طهران وموسكو حيز التنفيذ
البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية بين طهران وموسكو حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، من العاصمة الروسية موسكو، أن الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T20:37+0000
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وأكد فرزين أن الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري، كأساس للتسوية المالية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأضاف أن مشروعا مهما آخر بين طهران وموسكو بدأت المرحلة الأولى منه، والذي يتمثل في ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بشبكة "شتاب" الإيرانية.وأشار محافظ البنك المركزي الروسي، محمد رضا فرزين، إلى تنفيذ وثيقة العمل المشترك بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي، التي تركز على 3 محاور رئيسية: استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة، وربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية ("سِبام" و"SPFS")، وربط شبكات نظام الدفع في البلدين.ووصف فرزين ربط شبكات الدفع والاتفاقية المالية بين البنكين المركزيين "كإنجازين بارزين، يعززان العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا اليوم الجمعة، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، والذي سيدخل حيز التنفيذ على مدى 20 عاما؛ وذلك بعد المصادقة عليه من قبل البرلمانين الايراني والروسي.وأكد بزشكيان أن توقيع الاتفاقية سيعطي زخما لتطوير العلاقات الثنائية.وقال الرئيس الإيراني خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أنا على ثقة من أنه، من اليوم، وبعد التوقيع على اتفاقيتنا الكبرى، التي تغطي كافة مجالات نشاط البلدين، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية، أنا على ثقة من أن هذا سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وسوف تصبح أساسا راسخًا لمزيد من التحرك إلى الأمام".ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20241111/انتهاء-المرحلة-الأولى-من-دمج-نظامي-الدفع-الروسي-مير-والإيراني-شتاب-1094688862.html
https://sarabic.ae/20240423/إعلام-إيران-تبدأ-استخدام-بطاقات-مير-الروسية-في-نظامها-المصرفي--1088208703.html
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اقتصاد, إيران, روسيا, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, إيران, روسيا, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية بين طهران وموسكو حيز التنفيذ

20:37 GMT 17.01.2025
© AP Photoالعملة الإيرانية
العملة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، من العاصمة الروسية موسكو، أن الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ.
وأكد فرزين أن الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري، كأساس للتسوية المالية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأضاف أن مشروعا مهما آخر بين طهران وموسكو بدأت المرحلة الأولى منه، والذي يتمثل في ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بشبكة "شتاب" الإيرانية.
وأشار محافظ البنك المركزي الروسي، محمد رضا فرزين، إلى تنفيذ وثيقة العمل المشترك بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي، التي تركز على 3 محاور رئيسية: استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة، وربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية ("سِبام" و"SPFS")، وربط شبكات نظام الدفع في البلدين.
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انتهاء المرحلة الأولى من دمج نظامي الدفع الروسي "مير" والإيراني "شتاب"
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ووصف فرزين ربط شبكات الدفع والاتفاقية المالية بين البنكين المركزيين "كإنجازين بارزين، يعززان العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا اليوم الجمعة، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، والذي سيدخل حيز التنفيذ على مدى 20 عاما؛ وذلك بعد المصادقة عليه من قبل البرلمانين الايراني والروسي.
وأكد بزشكيان أن توقيع الاتفاقية سيعطي زخما لتطوير العلاقات الثنائية.
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وقال الرئيس الإيراني خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أنا على ثقة من أنه، من اليوم، وبعد التوقيع على اتفاقيتنا الكبرى، التي تغطي كافة مجالات نشاط البلدين، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية، أنا على ثقة من أن هذا سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وسوف تصبح أساسا راسخًا لمزيد من التحرك إلى الأمام".
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
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