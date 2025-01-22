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أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن العقوبات المفروضة على روسيا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T05:30+0000
2025-01-22T05:30+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب أوربان، عبر منصة "إكس": "لقد حققت العقوبات التي صممها البيروقراطيون في بروكسل هدفًا واحدًا، لقد دمرت القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، لقد حان وقت التغيير!".وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا، إلى أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة تمارسها عليها، منذ عدة سنوات، وتستمر في الزيادة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"العقوبات على النفط الروسي ترفع أسعار البنزين في أمريكا إلى مستويات قياسية
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا

05:30 GMT 22.01.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© POOL
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دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وكتب أوربان، عبر منصة "إكس": "لقد حققت العقوبات التي صممها البيروقراطيون في بروكسل هدفًا واحدًا، لقد دمرت القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، لقد حان وقت التغيير!".
وأشار أوربان، إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا، لم تحقق أي تأثير إيجابي، لأنها لم تضع حدا للصراع في أوكرانيا، ولم تتمكن أوروبا نفسها من استبدال موارد الطاقة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا، إلى أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة تمارسها عليها، منذ عدة سنوات، وتستمر في الزيادة.

في الغرب نفسه، تم التعبير أكثر من مرة عن آراء مفادها، أن التدابير التقييدية ضد روسيا، غير فعالة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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