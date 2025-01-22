https://sarabic.ae/20250122/أوربان-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لمراجعة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1097020882.html
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن العقوبات المفروضة على روسيا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T05:30+0000
2025-01-22T05:30+0000
2025-01-22T05:30+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg
وكتب أوربان، عبر منصة "إكس": "لقد حققت العقوبات التي صممها البيروقراطيون في بروكسل هدفًا واحدًا، لقد دمرت القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، لقد حان وقت التغيير!".وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا، إلى أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة تمارسها عليها، منذ عدة سنوات، وتستمر في الزيادة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"العقوبات على النفط الروسي ترفع أسعار البنزين في أمريكا إلى مستويات قياسية
https://sarabic.ae/20241222/أوربان-أوروبا-خسرت-الصراع-في-أوكرانيا-بالرغم-من-محاولات-إنكار-ذلك-1096064810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8caad097b5d0648d41f7d3def1f7634a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وكتب أوربان، عبر منصة "إكس": "لقد حققت العقوبات التي صممها البيروقراطيون في بروكسل هدفًا واحدًا، لقد دمرت القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، لقد حان وقت التغيير!".
وأشار أوربان، إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا، لم تحقق أي تأثير إيجابي، لأنها لم تضع حدا للصراع في أوكرانيا، ولم تتمكن أوروبا نفسها من استبدال موارد الطاقة.
22 ديسمبر 2024, 20:24 GMT
وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا، إلى أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة تمارسها عليها، منذ عدة سنوات، وتستمر في الزيادة.
في الغرب نفسه، تم التعبير أكثر من مرة عن آراء مفادها، أن التدابير التقييدية ضد روسيا، غير فعالة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.