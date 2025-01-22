https://sarabic.ae/20250122/أوربان-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لمراجعة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1097020882.html

أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا

أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه بشأن العقوبات المفروضة على روسيا. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T05:30+0000

2025-01-22T05:30+0000

2025-01-22T05:30+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg

وكتب أوربان، عبر منصة "إكس": "لقد حققت العقوبات التي صممها البيروقراطيون في بروكسل هدفًا واحدًا، لقد دمرت القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، لقد حان وقت التغيير!".وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا، إلى أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة تمارسها عليها، منذ عدة سنوات، وتستمر في الزيادة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في وقت سابق، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى لخصومها، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.الخارجية الروسية: العقوبات الثانوية ضد موسكو تعتبر "ظاهرة مؤقتة"العقوبات على النفط الروسي ترفع أسعار البنزين في أمريكا إلى مستويات قياسية

https://sarabic.ae/20241222/أوربان-أوروبا-خسرت-الصراع-في-أوكرانيا-بالرغم-من-محاولات-إنكار-ذلك-1096064810.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي