ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-الولايات-المتحدة-لا-تقدم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-في-الوقت-الحالي-1098179217.html
ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي
ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T00:16+0000
2025-02-26T00:19+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خطط ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_943f9335b7ba8fa11d61b2b6e8ba0a65.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عندما سئل عما إذا كانت واشنطن تقدم مساعدات دفاعية لكييف: "نحن لا نقدم أي شيء في الوقت الحالي".وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ستتحمل المسؤولية عن هذا إلى حد كبير. الدول الأوروبية ستتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قادرة على الاتفاق على تسوية للصراع خلال وقت قصير.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.بدوره، قال ترامب إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مستعد لإبرام اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط.وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي العام الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالًا فعليًا لأوكرانيا.من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بموافقة أطراف النزاع، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-رفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سيحدث-في-وقت-ما-1098179062.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_22:0:1087:799_1920x0_80_0_0_208297ce31fc2f2326bf2a730381c20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي

00:16 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 00:19 GMT 26.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عندما سئل عما إذا كانت واشنطن تقدم مساعدات دفاعية لكييف: "نحن لا نقدم أي شيء في الوقت الحالي".
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: رفع العقوبات المفروضة على روسيا سيحدث في وقت ما
أمس, 23:16 GMT
وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ستتحمل المسؤولية عن هذا إلى حد كبير. الدول الأوروبية ستتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قادرة على الاتفاق على تسوية للصراع خلال وقت قصير.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.
بدوره، قال ترامب إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مستعد لإبرام اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط.
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي العام الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالًا فعليًا لأوكرانيا.
من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بموافقة أطراف النزاع، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала