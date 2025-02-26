https://sarabic.ae/20250226/ترامب-الولايات-المتحدة-لا-تقدم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-في-الوقت-الحالي-1098179217.html
ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي
ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T00:16+0000
2025-02-26T00:16+0000
2025-02-26T00:19+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خطط ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عندما سئل عما إذا كانت واشنطن تقدم مساعدات دفاعية لكييف: "نحن لا نقدم أي شيء في الوقت الحالي".وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ستتحمل المسؤولية عن هذا إلى حد كبير. الدول الأوروبية ستتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قادرة على الاتفاق على تسوية للصراع خلال وقت قصير.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.بدوره، قال ترامب إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مستعد لإبرام اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط.وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي العام الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالًا فعليًا لأوكرانيا.من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بموافقة أطراف النزاع، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-رفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سيحدث-في-وقت-ما-1098179062.html
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ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي
00:16 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 00:19 GMT 26.02.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الوقت الحالي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عندما سئل عما إذا كانت واشنطن تقدم مساعدات دفاعية لكييف: "نحن لا نقدم أي شيء في الوقت الحالي".
وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ستتحمل المسؤولية عن هذا إلى حد كبير. الدول الأوروبية ستتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قادرة على الاتفاق على تسوية للصراع خلال وقت قصير.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.
بدوره، قال ترامب إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مستعد لإبرام اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط.
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي العام الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالًا فعليًا لأوكرانيا.
من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا بموافقة أطراف النزاع، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.