https://sarabic.ae/20241226/روسيا-تطلق-كاسحة-جليد-عسكرية-لتعزيز-قوتها-في-القطب-الشمالي-1096212683.html

روسيا تطلق كاسحة جليد عسكرية لتعزيز قوتها في القطب الشمالي

روسيا تطلق كاسحة جليد عسكرية لتعزيز قوتها في القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

أعلن القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال ألكسندر مويسيف، أن روسيا أنزلت إلى المياه ثاني سفينة عسكرية كاسحة للجليد، تم تطويرها في إطار المشروع "23550". 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T12:35+0000

2024-12-26T12:35+0000

2024-12-26T12:35+0000

روسيا

كاسحة جليد

أخبار القطب الشمالي

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وأكد مويسيف، خلال الاحتفالية التي نظمت بمناسبة إنزال السفينة، أن هذه السفن ستشكل أساسًا لمجموعات السفن العسكرية الروسية، التي ستعمل في مناطق القطب الشمالي.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد وقّعت عام 2016، عقودا مع مؤسسة أحواض السفن الأميرالية الروسية، للحصول على سفينتين عسكريتين كاسحتين للجليد يتم تطويرهما في إطار المشروع "23350"، وبدأ العمل على تصنيع السفينة الأولى في أبريل/ نيسان عام 2017، وأنزلت إلى المياه عام 2019، أما السفينة الثانية فبدأ العمل على تصنيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.وتتمتع السفن الجديدة بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طول كل سفينة 114 مترًا، وعرضها 18 مترًا، وتزن نحو 9000 طن، ويمكن للسفينة أن تتحرك بسرعة تصل إلى 18 عقدة بحرية، مع القدرة على قطع مسافة تصل إلى 10,000 ميل بحري في كل مهمة، فيما تتضمن منظومة تسليح السفينة مدافع أوتوماتيكية عيار 76.2 ملم، وصواريخ "كاليبر- كي" المجنحة، بالإضافة إلى صواريخ "أوران" المضادة للأهداف البحرية. كما تم تجهيز أسطح السفن بمنصات لحمل المروحيات والطائرات المسيرة، ما يزيد من مرونتها في تنفيذ المهام العسكرية واللوجستية في المنطقة.روسيا تطور محركات متقدمة لزيادة كفاءة قاذفاتها الجوية

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روسيا, كاسحة جليد, أخبار القطب الشمالي