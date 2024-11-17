https://sarabic.ae/20241117/لصالح-روسيا-بريطانيا-تكشف-عن-تحرك-غير-متوقع-في-القطب-الشمالي--1094874801.html

لصالح روسيا... بريطانيا تكشف عن تحرك غير متوقع في القطب الشمالي

لصالح روسيا... بريطانيا تكشف عن تحرك غير متوقع في القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

تباطأ معدل اقتراب القطب المغناطيسي الشمالي، من الأراضي الروسية، إلى 25 كيلومترا سنويا، على مدى السنوات الخمس الماضية، حسبما ذكرت صحيفة بريطانية نقلا عن علماء. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T12:46+0000

2024-11-17T12:46+0000

2024-11-17T12:46+0000

أخبار القطب الشمالي

روسيا

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وأوضحت الصحيفة: "سجل العلماء نشاطًا غير متوقع في خطوط العرض العليا من القطب الشمالي، القطب المغناطيسي الشمالي يتحرك نحو روسيا بطريقة غير مسبوقة سابقًا... على مدى السنوات الخمس الماضية، تباطأ القطب المغناطيسي بشكل ملحوظ إلى حوالي 25 كيلومترًا "في السنة".وكما أشار العالم الآخر في الهيئة، كيران بيغان، في مقابلة مع صحيفة أخرى، فإن سرعة حركة النقطة زادت بشكل مطرد في القرن الحادي والعشرين حتى عام 2019، عندما بدأت في التباطؤ بشكل حاد. الأقطاب المغناطيسية للأرض هي نقاط تقليدية تتقاطع عندها خطوط المجال المغناطيسي للكوكب مع سطحه بزوايا قائمة، لا تتطابق الأقطاب المغناطيسية مع الأقطاب الجغرافية ويمكن أن تغير موقعها. ويمثل التحول السريع للقطب المغناطيسي مشكلة لأنظمة الملاحة على مختلف المستويات، من أنظمة التحكم في حركة السفن في المحيطات، إلى خرائط غوغل في الهواتف الذكية المنزلية، وتعتمد جميعها على مرجع دقيق للإحداثيات الجغرافية للقطب المغناطيسي، الذي تشير إليه إبرة أي بوصلة. قطة غريبة محفوظة بشكل مذهل في الصقيع لمدة 37 ألف عام... صور وفيديوبقعة زرقاء ضخمة في القطب الشمالي تنذر بمستقبل مظلم... فيديو

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