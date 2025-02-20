https://sarabic.ae/20250220/في-شهرين-فقط-علماء-روس-يحققون-ما-حلم-به-إيلون-ماسك-1097978338.html

"خلال شهرين فقط"... علماء روس يحققون ما حلم به إيلون ماسك

"خلال شهرين فقط"... علماء روس يحققون ما حلم به إيلون ماسك

سبوتنيك عربي

طور المصممون والعلماء الروس في شركة "روساتوم" الحكومية، محرك بلازما للرحلات الفضائية لمسافات طويلة، وقاموا بالفعل بإنشاء نموذج أولي مختبري للتركيب. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T07:29+0000

2025-02-20T07:29+0000

2025-02-20T07:32+0000

مجتمع

علوم

روسيا

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ويعود الفضل في هذا التطوير إلى باحثين من معهد "ترويتسك"، التابع لروساتوم، حيث تم تطوير محرك صاروخي يعتمد على مسرع البلازما المغناطيسية.وقال النائب الأول للمدير العام للعلوم في معهد روساتوم العلمي في ترويتسك، أليكسي فورونوف: "ستكون السفن الفضائية، المجهزة بأنظمة الدفع هذه، قادرة على السفر إلى ما وراء النظام الشمسي، وستستغرق الرحلات إلى المريخ من شهر إلى شهرين". إن الاحتمالات المتعلقة بهذا الاكتشاف لا تصدق ببساطة؛ ولا تشمل هذه الرحلات إلى المريخ والزهرة فحسب، بل تشمل أيضًا استكشاف القمر من حيث إنشاء قاعدة قمرية دائمة، واستخراج المعادن منه، والتي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.كيف يعمل محرك البلازما؟وشرح إيغور بيريولين، الباحث المبتدئ في معهد أبحاث روساتوم في ترويتسك، لصحيفة إزفستيا، كيفية عمل معجزة التكنولوجيا المحلية: "إن محرك صاروخ البلازما هو نوع من المحركات الكهربائية، وهو يعتمد على قطبين كهربائيين، حيث يتم تمرير الجسيمات المشحونة بينهما، وفي الوقت نفسه يتم تطبيق جهد عالي على الأقطاب الكهربائية. ونتيجة لذلك، يخلق التيار مجالًا مغناطيسيًا يدفع الجسيمات خارج المحرك، وبالتالي، تتلقى البلازما حركة اتجاهية وتولد قوة دفع".سبر أغوار الفضاءويأتي تطوير محرك البلازما المحلي، في وقت يستمر فيه سباق الفضاء الجديد على قدم وساق، حيث حولت القوى العالمية الرائدة أنظارها إلى السماء.ويكثر الحديث عن الرحلات إلى أقمار المشتري وزحل، وهي أكثر الأماكن الواعدة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.على سبيل المثال، يتم استخدام أجهزة روسية الصنع في مجموعة ون ويب، وهي بمثابة أنظمة دفع لإطلاق الأقمار الصناعية في المدار، ومناورتها، وإخراجها من مدارها.ومثال آخر هو وحدة أبحاث "سايك"، التي أرسلتها وكالة ناسا في عام 2023 لدراسة كويكب "سايك"، وهي أيضا (أي وحدة الأبحاث)، مزودة بمحركات بلازما روسية".ثقب أسود هائل الحجم يتجه نحو التصادم مع مجرة ​​درب التبانة... فيديواكتشاف ثوري لكوكب قد يكون موطنا جديدا للحياة خارج الأرض... فيديو

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علوم, روسيا