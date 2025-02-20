https://sarabic.ae/20250220/بينها-النووي-فلكيون-يكشفون-عن-الخيارات-الدفاعية-ضد-كويكب-يتجه-إلى-الأرض-1097977440.html

بينها النووي... فلكيون يكشفون عن الخيارات "الدفاعية" ضد كويكب يتجه إلى الأرض

بينها النووي... فلكيون يكشفون عن الخيارات "الدفاعية" ضد كويكب يتجه إلى الأرض

سبوتنيك عربي

استعرض اختصاصيون، القدرة البشرية في الوقت الحالي، على الدفاع عن نفسها ضد احتمالية اصطدام كويكب "2024 واي أر 4"، القادر على تدمير مدينة بأكملها، والذي قد يصل... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T06:25+0000

2025-02-20T06:25+0000

2025-02-20T06:25+0000

مجتمع

علوم

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وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن احتمالات اصطدام الكويكب الذي تم اكتشافه مؤخرًا بالأرض في 22 ديسمبر/كانون الأول 2032 ارتفعت الآن إلى 3.1 في المائة، وهي أعلى احتمالية لاصطدام جرم سماوي كبير بهذا الحجم في تاريخ التنبؤ الحديث.وقال ريتشارد مويسل، رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، في تصريح صحفي: "لا داعي للذعر".ونقل موقع "ساينس أليرت" العلمي، بعض الطرق التي قد تستخدمها البشرية لتحويل مسار "2024 واي أر 4"، أو تدميره.صدم الجرم بمركبة فضائيةوهذه التجربة الاستراتيجية للدفاع عن الكوكب هي الوحيدة التي تم تجريبها على كويكب حقيقي.الجاذبية وتيار الأيوناتتتضمن فكرة منفصلة تسمى الجرار الجاذبي، مركبة فضائية كبيرة تحلق بالقرب من الكويكب، وتستخدم جاذبيتها لسحبه بعيدًا عن الأرض دون لمسه.كما فكر العلماء في رش أحد جانبي الكويكب باللون الأبيض، مما يزيد من انعكاسه بحيث يغير مساره ببطء.الخيار النوويمن المرجح أن يتضمن هذا تفجير قنبلة قرب الكويكب الذي يشكل تهديدا، في العام الماضي، اختبر باحثون أمريكيون هذه النظرية على كويكب وهمي بحجم كرة زجاجية في المختبر، ووجدوا أن الأشعة السينية الناتجة عن انفجار نووي من شأنها أن تبخر سطحه وترسله في الاتجاه المعاكس.الليزرعلى نفس المنوال، هناك فكرة أخرى أقل خطورة ولكنها مشابهة، وهي إطلاق أشعة الليزر من مركبة فضائية لتبخير جانب الكويكب، ودفعه بعيدًا.الملاذ الأخير إذا لزم الأمر، فإن تحويل مسار هذا الكويكب "أمر ممكن، ولكن الأمر يعتمد على السرعة التي نتحرك بها ككوكب"، كما قال مويسل. فإذا فشلت كل المحاولات، فسوف تكون لدينا فكرة جيدة عن منطقة اصطدام الكويكب، والتي ليست "قاتلة للكوكب برمته"، ويمكن أن تهدد مدينة على الأكثر، كما قال مويسل.وختم : "سبع سنوات ونصف هي فترة طويلة للاستعداد"، مؤكداً أن هناك احتمالاً بنسبة 97 في المائة تقريبًا أن لا يصطدم الكويكب بالأرض.علماء الفلك يكشفون حقائق عن كويكب قد يصطدم بالأرض بحلول عام 2032... فيديو وصور

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