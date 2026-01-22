https://sarabic.ae/20260122/ويتكوف-يصل-موسكو-للقاء-الئيس-الروسي---عاجل-1109538060.html
ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول موكب سيارات، يقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى الكرملين. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
ودخل الموكب الكرملين عبر برج بوروفيتسكايا، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وحسب بيانات الموقع التي طالعتها وكالة "سبوتنيك"، "هبطت طائرة بومباردييه غلوبال 7500 بمطار فنوكوفو حوالي الساعة 10:36 مساءً بتوقيت موسكو".وكان ويتكوف قد أعلن يوم الأربعاء أنه سيتوجه برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إلى موسكو يوم الخميس، حيث يعتزمان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، أن اللقاء مدرج على جدول أعمال الرئيس.
20:16 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 20:27 GMT 22.01.2026)
ودخل الموكب الكرملين عبر برج بوروفيتسكايا، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وأفادت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران الدولية، بأن الطائرة التي يُرجح أنها تقل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، هبطت في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو.
وحسب بيانات الموقع التي طالعتها وكالة "سبوتنيك"، "هبطت طائرة بومباردييه غلوبال 7500 بمطار فنوكوفو حوالي الساعة 10:36 مساءً بتوقيت موسكو".
وبوقت سابق اليوم الخميس، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، مساء اليوم.
وكان ويتكوف قد أعلن يوم الأربعاء أنه سيتوجه برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إلى موسكو يوم الخميس، حيث يعتزمان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، أن اللقاء مدرج على جدول أعمال الرئيس.