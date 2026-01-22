https://sarabic.ae/20260122/مصادر-لـسبوتنيك-الطائرة-التي-يرجح-أنها-تقل-ويتكوف-دخلت-المجال-الجوي-الروسي-1109535285.html
مصادر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي يرجح أنها تقل ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي
مصادر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي يرجح أنها تقل ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي
علمت وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بيانات من موقع "Flightradar24"، أن طائرة يُرجح أنها تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي...
وبحسب الخدمة، عبرت طائرة "بومباردييه غلوبال 7500" التي تحمل رقم التسجيل "N102WG" الحدود الروسية مع لاتفيا في حوالي الساعة 9:44 مساءً بتوقيت موسكو.
علمت وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بيانات من موقع "Flightradar24"، أن طائرة يُرجح أنها تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي خلال زيارته المقررة مع صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب الخدمة، عبرت طائرة "بومباردييه غلوبال 7500" التي تحمل رقم التسجيل "N102WG" الحدود الروسية مع لاتفيا في حوالي الساعة 9:44 مساءً بتوقيت موسكو.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الخميس، أن روسيا ترحّب بالجهود الأمريكية من قبل ترامب وفريقه لتسوية الصراع الأوكراني.
وقال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب
شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".
وأضاف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيواصلون مناقشاتهم حول عملية السلام الأوكرانية خلال محادثاتهم في موسكو".
وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية
".
وأشار إلى أن "كوشنر وويتكوف، سيواصلان مناقشة التسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة".
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية
" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.