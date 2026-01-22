https://sarabic.ae/20260122/مصادر-لـسبوتنيك-الطائرة-التي-يرجح-أنها-تقل-ويتكوف-دخلت-المجال-الجوي-الروسي-1109535285.html

مصادر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي يرجح أنها تقل ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي

مصادر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي يرجح أنها تقل ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي

سبوتنيك عربي

علمت وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بيانات من موقع "Flightradar24"، أن طائرة يُرجح أنها تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف دخلت المجال الجوي الروسي... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T19:11+0000

2026-01-22T19:11+0000

2026-01-22T19:11+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg

وبحسب الخدمة، عبرت طائرة "بومباردييه غلوبال 7500" التي تحمل رقم التسجيل "N102WG" الحدود الروسية مع لاتفيا في حوالي الساعة 9:44 مساءً بتوقيت موسكو.وقال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.

https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-موسكو-تثمن-جهود-ترامب-وفريقه-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-وترحب-بفعاليتها-1109502419.html

https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين