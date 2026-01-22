https://sarabic.ae/20260122/ترامب-واثق-من-أن-بوتين-يريد-صفقة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1109540859.html
ترامب: واثق من أن بوتين يريد صفقة لتسوية الأزمة الأوكرانية
ترامب: واثق من أن بوتين يريد صفقة لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لتسوية الأزمة الأوكرانية. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T22:09+0000
2026-01-22T22:09+0000
2026-01-22T22:30+0000
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وقال ترامب في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن الرئيس بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أنه يعتقد أن فلاديمير زيلينسكي "مستعد أيضًا لإبرام اتفاق".وأوضح ترامب، تعليقًا على اجتماعات الوفد الأمريكي مع بوتين في موسكو: "سنرى ما سيحدث".كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى عدة مناقشات حول أوكرانيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وشملت المباحثات لقاءً مع فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، حيث أكد ترامب للصحفيين: "لقد أجريت عدة مناقشات حول أوكرانيا".وفي وقت سابق، مساء أمس، أعلن الكرملين انطلاق المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.وأفاد الكرملين، ببدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في الكرملين.وذكر الكرملين أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يشاركان في الاجتماع.
https://sarabic.ae/20260122/بوتين-يجري-محادثات-مع-ويتكوف-وكوشنر-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا--عاجل-1109524574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب
ترامب: واثق من أن بوتين يريد صفقة لتسوية الأزمة الأوكرانية
22:09 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 22:30 GMT 22.01.2026)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال ترامب في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن الرئيس بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أنه يعتقد أن فلاديمير زيلينسكي "مستعد أيضًا لإبرام اتفاق".
وأوضح ترامب، تعليقًا على اجتماعات الوفد الأمريكي مع بوتين في موسكو: "سنرى ما سيحدث".
كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى عدة مناقشات حول أوكرانيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وشملت المباحثات لقاءً مع فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس، حيث أكد ترامب للصحفيين: "لقد أجريت عدة مناقشات حول أوكرانيا".
وفي وقت سابق، مساء أمس، أعلن الكرملين انطلاق المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وأفاد الكرملين، ببدء مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر في الكرملين.
وذكر الكرملين أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يشاركان في الاجتماع.