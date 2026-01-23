https://sarabic.ae/20260123/دميترييف-مباحثات-بوتين-وويتكوف-في-الكرملين-مهمة-1109543378.html
وقال دميترييف، في منشور عبر منصة "إكس": "جرت مباحثات مهمة بين روسيا والولايات المتحدة في الكرملين اليوم".وأضاف دميترييف أن الرئيس فلاديمير بوتين "استقبل صانعي السلام ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم. وشاركتُ أنا ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف أيضًا".وأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة.وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
01:02 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 01:05 GMT 23.01.2026)
وصف كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الجمعة، المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي في الكرملين بأنها "مهمة".
وقال دميترييف، في منشور عبر منصة "إكس": "جرت مباحثات مهمة بين روسيا والولايات المتحدة في الكرملين اليوم".
وأضاف دميترييف أن الرئيس فلاديمير بوتين "استقبل صانعي السلام ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم. وشاركتُ أنا ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف أيضًا".
وأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.
وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة.
وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة
، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.
وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.
وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.