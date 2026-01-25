https://sarabic.ae/20260125/الخارجية-الروسية-نشر-قوات-غربية-على-الأراضي-الأوكرانية-أمر-غير-مقبول-وستصبح-هدفا-1109603315.html

الخارجية الروسية: نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وستصبح هدفا

أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، اليوم الأحد، أن نشر وحدات عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول...

موسكو –سبوتنيك. وقال بوليتشوك في مقابلة مع "سبوتينك"، إن "نشر وحدات عسكرية غربية ومستودعات وغيرها من البنية التحتية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وسيُصنف على أنه تدخل أجنبي".كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال الأسبوع الماضي، إن روسيا لن تسمح مطلقًا بإعادة تسليح نظام كييف، وأنها لن تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددا.وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "نحن بالتأكيد لن نسمح لنظام كييف بإعادة تسليحه، ومنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددًا كأداة في يد الأوروبيين الغربيين المتطرفين".وأضاف: "من الواضح أن الجانب الأوكراني يمر بوضع صعب للغاية على خط المواجهة. وليس فقط على خط المواجهة، بل في السياسة، وفي الحياة السياسية في كييف، طغت فضائح الفساد على العديد من العمليات الأخرى".

