عربي
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين حول الوضع القائم بين واشنطن وبروكسل: نتاج نفاق ساد أوروبا لسنوات عديدة
الكرملين حول الوضع القائم بين واشنطن وبروكسل: نتاج نفاق ساد أوروبا لسنوات عديدة
صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الوضع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هو نتاج النفاق الذي ساد أوروبا لعقود عديدة.
وقال بيسكوف لمراسل قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين: "كل هذه التغييرات في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، هي على الأرجح نتيجة المعايير المزدوجة، وخصوصًا النفاق الذي ساد أوروبا على مدى عقود عديدة جدا".وفي حديثه عن رد فعل القادة الأوروبيين على نشر ترامب لمراسلاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار بيسكوف إلى أن "القوة الأوروبية الحالية يسيطر عليها "جيل فقير" من السياسيين، الذين يخضعون لمعايير مزدوجة".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "أوروبا ثارت بعد أن نشر ترامب مراسلاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يكن هناك مثل هذا الرد عندما نشر الرئيس الفرنسي محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ونوّه بيسكوف إلى أن "ترامب سياسي محنّك يعتمد في نهجه على المبادئ الصارمة وغير الرحمية للأعمال التجارية".وأكد بيسكوف، في معرض كلامه، أن العالم الذي يعيش فيه الناس حاليا تغيّر اليوم بشكل "دراماتيكي"، وما زال يسير في مسار التغيير.ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-كييف-وأوروبا-تحاولان-تقويض-قضايا-التسوية-الرئيسية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية--1109588012.html
https://sarabic.ae/20260122/إعلام-مسؤولون-بحلف-الناتو-انتقدوا-ماكرون-لاسترضاء-ترامب-1109500224.html
الكرملين حول الوضع القائم بين واشنطن وبروكسل: نتاج نفاق ساد أوروبا لسنوات عديدة

09:47 GMT 25.01.2026
مبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الوضع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هو نتاج النفاق الذي ساد أوروبا لعقود عديدة.
وقال بيسكوف لمراسل قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين: "كل هذه التغييرات في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، هي على الأرجح نتيجة المعايير المزدوجة، وخصوصًا النفاق الذي ساد أوروبا على مدى عقود عديدة جدا".

وأشار بيسكوف إلى أن الجيل الحالي من السياسيين الأوروبيين "ضعيف" وعاجز عن مقاومة حزم (إجراءات) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:21 GMT
وفي حديثه عن رد فعل القادة الأوروبيين على نشر ترامب لمراسلاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار بيسكوف إلى أن "القوة الأوروبية الحالية يسيطر عليها "جيل فقير" من السياسيين، الذين يخضعون لمعايير مزدوجة".

وأردف بيسكوف: "إنهم (السياسيون الأوروبيون) غير قادرين على مواجهة إصرار ترامب".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "أوروبا ثارت بعد أن نشر ترامب مراسلاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يكن هناك مثل هذا الرد عندما نشر الرئيس الفرنسي محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
مصافحة بين ترامب وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
إعلام: مسؤولون بحلف "الناتو" انتقدوا ماكرون لاسترضاء ترامب
22 يناير, 06:59 GMT
ونوّه بيسكوف إلى أن "ترامب سياسي محنّك يعتمد في نهجه على المبادئ الصارمة وغير الرحمية للأعمال التجارية".

وأضاف بيسكوف أن ترامب يدافع أولًا عن مصالحه الشخصية، وأيضا عن مصالح بلاده، قائلًا: "وهو يدافع عن مصالحه بالطبع في المقام الأول، وعن مصالح بلاده".

وأكد بيسكوف، في معرض كلامه، أن العالم الذي يعيش فيه الناس حاليا تغيّر اليوم بشكل "دراماتيكي"، وما زال يسير في مسار التغيير.
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
