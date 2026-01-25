https://sarabic.ae/20260125/الكرملين-حول-الوضع-القائم-بين-واشنطن-وبروكسل-نتاج-نفاق-ساد-أوروبا-لسنوات-عديدة-1109611214.html

الكرملين حول الوضع القائم بين واشنطن وبروكسل: نتاج نفاق ساد أوروبا لسنوات عديدة

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الوضع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هو نتاج النفاق الذي ساد أوروبا لعقود عديدة. 25.01.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف لمراسل قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين: "كل هذه التغييرات في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، هي على الأرجح نتيجة المعايير المزدوجة، وخصوصًا النفاق الذي ساد أوروبا على مدى عقود عديدة جدا".وفي حديثه عن رد فعل القادة الأوروبيين على نشر ترامب لمراسلاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار بيسكوف إلى أن "القوة الأوروبية الحالية يسيطر عليها "جيل فقير" من السياسيين، الذين يخضعون لمعايير مزدوجة".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "أوروبا ثارت بعد أن نشر ترامب مراسلاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يكن هناك مثل هذا الرد عندما نشر الرئيس الفرنسي محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ونوّه بيسكوف إلى أن "ترامب سياسي محنّك يعتمد في نهجه على المبادئ الصارمة وغير الرحمية للأعمال التجارية".وأكد بيسكوف، في معرض كلامه، أن العالم الذي يعيش فيه الناس حاليا تغيّر اليوم بشكل "دراماتيكي"، وما زال يسير في مسار التغيير.ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا

