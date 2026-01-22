https://sarabic.ae/20260122/إعلام-مسؤولون-بحلف-الناتو-انتقدوا-ماكرون-لاسترضاء-ترامب-1109500224.html

إعلام: مسؤولون بحلف "الناتو" انتقدوا ماكرون لاسترضاء ترامب

أفادت وسائل إعلام بأن مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، انتقدوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة التلغراف، نقلاً عن مصادر، أن مفاوضي الناتو انتقدوا ماكرون وتصريحاته النارية خلال اجتماعهم مع ترامب، سعياً لكسب وده.ووفقاً لأحد مصادر التلغراف، فإن مناقشة خطة غرينلاند مرتبطة برغبة الولايات المتحدة في ضمان إتمام صفقة لصالحه.ويوم الجمعة الماضية، فرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية بنسبة 10% على عدة دول أوروبية بسبب معارضتها لمطالبه بغرينلاند. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من فبراير، لترتفع إلى 25% في يونيو، وتستمر حتى يتم شراء الجزيرة. وهدد ماكرون بالرد باستخدام "سلاح تجاري" ضد الولايات المتحدة، يشمل فرض ضرائب ورسوم إضافية على شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى قيود على الاستثمار، والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مناقصات العقود الحكومية.وقال راسموسن: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم استخدام القوة تُعد إشارة إيجابية، لكن من الواضح رغم ذلك أن لدى ترامب طموحات لا يمكننا تلبيتها"، بحسب وسائل إعلام غربية.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ترامب: الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية غرينلاند

